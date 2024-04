Menichini prima di Turris-Monterosi: “Percepiamo il calore dei tifosi, siamo pronti”

La Turris si prepara al primo match-point salvezza di domani sera (calcio d’inizio dalle ore 20:00) contro il Monterosi. Per gli uomini di Leonardo Menichini è una partita da non poter sbagliare e il pubblico sarà il vero e proprio dodicesimo uomo in campo, visto che manca davvero poco al sold-out. In vista della sfida di domani ha parlato il tecnico toscano ai microfoni della stampa, spiegando gli umori e le sensazioni alla vigilia della partita.

Le parole di Leonardo Menichini prima di Turris-Monterosi

Queste le parole del tecnico corallino sulla sfida di domani sera: “Il Monterosi è partito male in campionato, ma da quando in panchina è arrivato Scazzola, mi sembra che in dodici partite abbiano fatto sedici punti. Stanno facendo un buon percorso, pagano un po’ l’inizio non buono che hanno avuto, ma ultimamente fanno gol con una certa regolarità ed una certa continuità. È una squadra molto pericolosa, fatta da giocatori esperti, conosco il gruppo degli anziani che avevo lo scorso anno ed è gente che ha carattere, carisma, che ha voglia dimostrare e che si giocherà tutte le proprie chances fino alla fine. Per noi, quindi, è una gara molto molto difficile”.

Partita decisiva e pubblico delle grandi occasioni: “Percepiamo tutto il trasporto della piazza. C’è una grande attesa da parte di tutti noi, della tifoseria e di tutta la città. È una partita difficile come tutte le altre. Il Monterosi, che conosco bene, ha le stesse grandi motivazioni perché sta lottando per risalire la classifica, quindi sarà una gara difficile. Noi ci siamo preparati come facciamo tutte le settimane, sperando di fare una bella prestazione ed un bel risultato. Avvertiamo la responsabilità di questa partita ed è normale che ci sia. Quando si fa l’allenatore a certi livelli, c’è sempre una società, una tifoseria, una città dietro le spalle con delle aspettative. Stiamo facendo un buon percorso ed in queste due partite dobbiamo cercare di ottenere il massimo. Ci siamo preparati per questo”.

Partita da ex: “Fa sempre piacere incontrare questi ragazzi con i quali ho vissuto momenti esaltanti il primo anno raggiungendo i playoff ed uscendo senza perdere; il secondo anno abbiamo avuto tantissime vicissitudini, ma siamo riusciti a salvarci senza playout. Ho un grande ricordo di questi ragazzi che, per quanto vissuto insieme, rimarranno per sempre nella mia memoria e nei miei ricordi, quindi avrò sempre grande rispetto per questi giocatori”.