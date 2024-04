ORGOGLIO TORRESE/ Gli atleti del Centro Ginnastica Turris sono vice campioni d’Italia di TeamGym

Ennesima grande soddisfazione per il Centro Ginnastica Turris e la città tutta di Torre del Greco. Il 21 aprile si è disputata infatti la tappa nazionale di Teamgym a Conselice, in provincia di Ravenna, dove gli atleti corallini si sono aggiudicati il titolo di vice campioni d’Italia.

Ancora una volta al vertice delle competizioni nazionali ed internazionali gli atleti del Centro Ginnastica Turris. Falanga Alessandra, Giacobelli Roberta, Palumbo Kesia, Religioso Silvia e Leone Simone, allenati da Ersilia De Chiara e Vincenzo Festa, sono ragazzi nel giro della nazionale italiana e sono riusciti a conquistare l’ennesimo traguardo, grazie a lavoro, dedizione, amore per la propria disciplina. La squadra al ritorno si preparerà per una gara internazionale che si disputerà a breve.

Un’eccellenza di Torre del Greco

Gli atleti del Centro Ginnastica Turris sono una vera e propria eccellenza di Torre del Greco e riescono a mettersi in evidenza in occasione di ogni gara o torneo a cui prendono parte, sia a livello nazionale che internazionale. Tra le ultimissime soddisfazioni la convocazione in nazionale di ben 7 ragazze, che vestono la maglia azzurra per le gare internazionali che si tengono in giro per l’Italia e l’Europa: Gualtieri Noemi, Siglioccolo Tea, Religioso Silvia, Giacobelli Roberta, Zeno Angelina, Palumbo Kesia, Valente Mia si sono distinte durante il Collegiale Nazionale di Teamgym che si è svolto lo scorso dicembre a Cesenatico.

Meritano una menzione inoltre i risultati di Alessandra Falanga, che ha vinto a maggio 2023 l’International Cup di Teamgym in Repubblica Ceca, o della ginnasta Angelina Zeno che si è laureata campionessa regionale assoluta di ginnastica artistica lo scorso ottobre. Medaglie anche nelle arti marziali, e precisamente nella quinta edizione della gara di Forme di Taekwondo presso il palazzetto di Giugliano che si è tenuta a maggio 2023. La società Turris ha partecipato con gli atleti allenati dal maestro Ciro Merolla: i ragazzi hanno fatto valere la propria bravura portando nella città del corallo quattro podi: due ori con Perna Daniel e Casaburi Daniele, i due bronzi invece con Scarano Vincenzo e Iacomino Martina.