@DueElle noleggio barche e gommoni a Torre del Greco: “Più economico di una domenica in spiaggia”

Il noleggio di barche e gommoni è divenuto negli ultimi anni un nuovo modo di vivere il mare e l’estate, accessibile a tutti, divertente e sicuro: ne abbiamo parlato con i fratelli Fioto della @DueElle Boat di Torre del Greco, storica azienda di tappezzeria nautica con 50 anni di esperienza e da diversi anni punto di riferimento del boat rental all’ombra del Vesuvio.

Noleggio barche, a Torre del Greco l’esperienza di @DueElle

Un’intuizione, una passione ma soprattutto una capacità di guardare lontano come è abituato a fare chi ha il mare nelle vene. Luca, Leo e Francesco hanno l’acqua salata nel DNA: il padre Giuseppe Fioto è stato decano dei tappezzieri nautici a Torre del Greco, città dalla rinomata vocazione cantieristica e che ha sempre trovato suo motivo di sviluppo, tra le altre cose, attorno al suo porto. Fin dagli anni ’70 ha portato avanti con tenacia la sua attività di tappezzeria nautica, trasmettendo ai figli la passione per il lavoro, la professionalità ed i valori della famiglia e del mare.

Proprio nei pressi della banchina torrese, ed esattamente nella storica ed incantevole cornice del piazzale delle cento fontane c’è la sede della @DueElle, dove all’attività di tappezzeria è stata affiancata, dal 2021, quella del noleggio di barche, gommoni e piccoli battelli.

“Siamo esattamente al centro del golfo di Napoli, è il punto della costa vesuviana più favorevole per chi vuole passare una giornata in barca visitando le bellezze che il mondo ci invidia: in un’ora sei a Capri, pochi minuti in più e sei ad Ischia e Procida, molto meno per arrivare alla Gaiola; in 40 minuti a Sorrento, un’ora per Nerano, altri 20 minuti sei ad Amalfi. Di solito, 40 minuti a Sorrento li perdi solo per cercare parcheggio.”, osservano i ragazzi.

Tanti clienti tra turisti e bagnanti: “Ma anche baby shower e proposte di matrimonio”

Tanti i turisti che scelgono di partire dal molo di Torre del Greco: @DueElle mette a disposizione posti auto ed una cura del cliente che definire familiare è poco. Ma non sono soltanto i turisti incantati dalle perle del golfo a rivolgersi al loro noleggio barche: “Ci sono coppie che vogliono passare una giornata di mare speciale in barca, gruppi di amici che cercano una domenica estiva diversa, senza traffico e stress – raccontano – ma le occasioni sono davvero tante. Abbiamo noleggiato per dei baby shower in mezzo al mare, per diciottesimi compleanni nei quali la festeggiata ha raggiunto il locale sul mare proprio in barca, facendo un ingresso indimenticabile”.

In questo, i social hanno giocato un ruolo essenziale: “Tutti cercano lo scatto più bello da pubblicare e vogliono mostrarsi mentre vivono l’esperienza più spettacolare: è il bello dei nostri tempi. Ma il costo per una barca di proprietà è proibitivo per molti e le spese sono tante: il noleggio rende questa gioia accessibile praticamente a tutti. Si parte da 150 euro per il gommone (barca più piccola) fino ai 600 euro per un battello di 10 persone, escluso il carburante. Ma, come ti dicevo, partendo da Torre del Greco questo costo si abbatte moltissimo”.

Ed ancora ci raccontano di proposte di matrimonio mozzafiato (con tutta la famiglia che ha noleggiato imbarcazioni per assistervi), compleanni, addii a celibato e nubilato. Ma anche di chi vuole partecipare ad eventi religiosi in maniera speciale: un esempio è lo spettacolo dei fuochi per la festa di S.Anna ad Ischia, o altre processioni campane nelle quali si fanno sfilare immagini sacre sul mare. Fino alle occasioni meno gioiose: “Diverse persone ci hanno richiesto di poter disperdere in un punto specifico del mare le ceneri dei loro cari defunti: è un servizio che si può effettuare con il permesso delle autorità. Non sono occasioni belle, ma la vita è anche questo”.

@DueElle, il boat renting nato per amore

L’idea di noleggiare barche dopo decenni di tappezzeria di alta qualità arriva “per amore”: Luca Fioto è felicemente sposato con Gelsomina, benzinaia del porto. Siamo nel 2021, in pieno periodo Covid quando le richieste che sente sul molo torrese sono sempre più frequenti: “Ogni domenica arrivava qualcuno a chiedere dove potesse noleggiare un’imbarcazione: tra limitazioni, frontiere chiuse, la voglia di evitare posti affollati, in quel periodo le richieste erano tantissime e ci siamo resi conto che a Torre del Greco praticamente non c’era concorrenza. Allora abbiamo cominciato comprando una barca: oggi ne abbiamo 10“.

Ci spiega ancora: “Il business ha preso piede perché molti lo trovano anche conveniente: i prezzi degli stabilimenti balneari sono cresciuti tantissimo negli ultimi anni, ed anche tutti i servizi associati come la ristorazione ed i parcheggi. Una coppia, una comitiva o una famiglia, per farsi un bagno decente in penisola sorrentina e trascorrere la domenica fuori spende gli stessi soldi che noleggiando uno dei nostri gommoni. Ma senza traffico, folla, con il vento tra i capelli, l’adrenalina, la possibilità di fare un bagno al largo: vuoi mettere la differenza? Sono valutazioni che tanti hanno incominciato a fare”.

Tra i vari costi “lievitati” per i vacanzieri, quelli legati ai servizi alberghieri ed ai voli: infatti, ci raccontano i fratelli Fioto, che è aumentata anche la richiesta per i noleggi a medio termine, altro servizio offerto da @DueElle. Così, le ferie di molti sono diventate un’esplorazione delle meraviglie del golfo da una prospettiva completamente nuova e con la libertà che solo il mare sa offrire: un’esperienza unica.

Sicurezza al primo posto: “Esperienze uniche ma tutelati al 100%”

La varietà dell’offerta di @DueElle consente di accontentare proprio tutti: i gommoni più piccoli, con motori entro i 40 cavalli, sono pilotabili da chiunque, purché maggiorenne. Sopra questa potenza, è richiesta la patente nautica. Ma per chi vuole viversi l’esperienza senza patente e senza pensieri, l’azienda mette a disposizione anche il noleggio con skipper.

Un divertimento che però mette al primo posto la sicurezza: “In primis c’è sempre la nostra assistenza: siamo noi i primi ad impedirti di uscire se quella mattina in cui hai prenotato il mare è alto o ci sono previsioni meteo avverse. Ovviamente, facendo poi recuperare la giornata in un altro momento. Abbiamo sempre un’imbarcazione di assistenza ormeggiata per qualsiasi richiesta di intervento. Ci siamo sempre noi a dare i consigli giusti anche per chi è nuovo a questo mondo”.

“Al primo posto viene la vita umana, su questo non si discute nemmeno: ma soprattutto vogliamo che sia un’esperienza da ripetere, che sia bella, entusiasmante e senza preoccupazioni o motivi di timore. Tutti i natanti sono costantemente controllati, prima e dopo il noleggio, tuteliamo il cliente al 100%”.

@DueElle tappezzeria e noleggio barche e gommoni: i contatti

I fratelli Fioto non hanno però mai abbandonato la loro storica attività di tappezzeria nautica, dei quali restano leader indiscussi sul territorio. La loro sede si trova in via Spiaggia della Fontana 6, nota anche come piazzale delle 100 fontane.

Contatto aziendale: 338 32 12 914

Luca Fioto: 331 712 2165

Leo Fioto: 366 970 3002

Email: tappezzeriadueelle@libero.it

Siti web:

www.dueelletappezzeria.it

www.dueelleboat.it

Social:

Facebook – @DueElle Tappezzeria

Facebook – @DueElle Boat

Instagram – @DueElle Tappezzeria

Instagram – @DueElle Boat