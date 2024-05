Vincenzo D’Oriano potrebbe diventare tra pochi giorni il nuovo presidente della SS Turris Calcio. La tanto attesa fumata bianca è molto vicina dal palesarsi: sarà lui con tutte le probabilità a rilevare la società gestita per 7 anni da Antonio Colantonio.

Turris, prosegue la trattativa per il passaggio di consegne: prossimi giorni decisivi

La trattativa è in fase molto avanzata: c’è la totale disponibilità da entrambe le parti, e l’accordo potrebbe materializzarsi entro pochi giorni.

Sono state settimane caldissime a Torre del Greco: i tempi stretti per formalizzare l’iscrizione al prossimo campionato di Serie C avevano messo in apprensione l’intera piazza, che non vede l’ora di scongiurare definitivamente l’ipotesi drammatica di abbandonare il professionismo e mettersi alle spalle questo periodo complicato.

Una volta ufficializzato il passaggio di consegne, verrà chiarita definitivamente anche l’annosa questione che riguarda la ristrutturazione del debito accumulato nella precedente gestione, di cui pare si occuperà Colantonio. Stesso discorso dovrebbe riguardare gli impegni presi dalla oramai ex proprietà fino al 30 giugno 2024, e che abbracciano la stagione sportiva appena conclusa.

I prossimi giorni racconteranno tanto del futuro della squadra corallina, che dopo questo periodo forzato di stop, dovrà velocemente riorganizzare l’organigramma societario, la rosa, e dovrà decidere a chi affidare la guida tecnica. La rovente estate sembra essere appena cominciata.