Traffico nelle ore di punta: al parcheggio “Bottazzi” cambiano i punti d’ingresso ed uscita

Cambiano i punti di ingresso ed uscita al parcheggio Bottazzi, in via Marconi a Torre del Greco: il provvedimento necessario dopo le numerose segnalazioni di ingorghi nell’area di piazzale Martiri di Nassiriya nelle ore di punta.

Parcheggio Bottazzi, cambiano i punti di ingresso ed uscita

Che si voglia chiamare parcheggio di via Marconi, piazzale Martiri di Nassiriya o, come è perlopiù noto ai torresi, parcheggio Bottazzi, la sostanza non cambia: si tratta di un’area di sosta a pagamento che insiste in una zona densamente abitata e frequentata per la presenza di uffici, strutture sanitarie e commissariato di polizia.

Ma secondo le numerose segnalazioni giunte sul tavolo dell’amministrazione comunale, l’ingresso dalla trafficata via Guglielmo Marconi sarebbe causa, nelle ore di punta, di blocchi ed ingorghi. Per questo, il settore autonomo di polizia municipale del comune corallino ha ritenuto opportuno emettere un’ordinanza dirigenziale che va a modificare i punti di accesso e di uscita dall’area di sosta.

Si entrerà da via De Guevara, si uscirà da via Marconi

In particolare, l’ordinanza stabilisce che da giovedì 30 maggio vengano invertiti i punti di ingresso e di uscita dal parcheggio, con accesso dalla zona di via Duca Lecco De Guevara e deflusso da via Marconi. Inoltre, è stato stabilito, sempre in via De Guevara, lo spostamento dello stallo riservato ai possessori di talloncino per diversamente abili dall’area posta di fronte al civico 11 a quella situata all’altezza del civico 17 (immediatamente dopo i due posti destinati alla ricarica delle auto elettriche).

Vengono inoltre istituiti due stalli per autoveicoli riservati alla sosta libera nell’area situata di fronte ai civici 15 e 17. Dalla zona posta di fronte al civico 15 fino al nuovo ingresso del parcheggio di piazzale Nassiriya, invece, viene istituito il divieto di sosta e fermata h 24.

Troppe code all’ingresso : ma solo da quando è a pagamento

“Nella zona di via Marconi più volte si è evidenziato un aumento del traffico dovuto in buona parte proprio alle code che si formano per immettersi nell’area parcheggio – afferma il vicesindaco e delegato alla viabilità Michele Polese – Ci auguriamo che quest’accorgimento, unito alle altre modifiche apportate in via De Guevara, contribuisca ad agevolare la viabilità in una delle zone nevralgiche della città”.

Una criticità all’ingresso, quindi. Che però sorge da quando l’area di piazzale Nassiriya è divenuta a pagamento con accesso regolato da una sbarra alla quale gli automobilisti devono ritirare il proprio tagliando di ingresso. Nessuna criticità era segnalata – almeno per la viabilità – quando l’area era di libero accesso e sosta gratuita, fino a pochissimi anni fa. Ma la soluzione di ritornare alla gratuità non pare essere stata presa in considerazione.