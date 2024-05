Torre del Greco avrà una “panchina europea”, con vista sul mare: tutti invitati a dipingerla

Anche a Torre del Greco ci sarà una “panchina europea”: il progetto promosso localmente dal gruppo Futura Torre segue l’iniziativa della blogger lombarda Cristina Maranesi in collaborazione con il Movimento Federalista Europeo.

Una panchina europea a Torre del Greco

Il progetto ha preso il via a Lecco a maggio 2021 e si sta diffondendo in modo capillare in molte città italiane grazie alle collaborazioni instaurate con associazioni e collettivi locali. L’idea è quella di installare “una panchina europea in ogni comune“, un punto di simbolica consapevolezza di appartenere ad una comunità più grande, di coscienza glocal: che unisca, quindi, i territori ed il continente. Da Milano e Bergamo a Ragusa e Molfetta, le panchine con i colori ed i simboli della bandiera europea sono spuntate, in questi tre anni, in tantissimi punti della penisola, da nord a sud.

Il gruppo Futura Torre ha raccolto l’invito e lanciato l’iniziativa che ha ottenuto il patrocinio morale del comune di Torre del Greco. Si tratta di un gruppo eterogeneo di persone che fanno lavori o studi molto diversi, ma che condividono lo stesso obiettivo: connettere persone e far circolare idee per una città più vivibile, aperta e al passo coi tempi.

Cittadini invitati a dipingere

L’appuntamento è per sabato 1° giugno alle ore 11.00. Individuato anche il punto nel quale sarà realizzata la panchina: si tratta del belvedere di via Calastro, a due passi dal complesso degli ex Mulini Marzoli e con una vista mozzafiato sul golfo di Napoli e sul porto cittadino che dista pochi minuti a piedi.

La particolarità del progetto sta nel fatto che non sarà un’installazione “calata dall’alto” ma una trasformazione, ad opera dei cittadini, di una panchina già esistente con i colori azzurro e giallo della Comunità Europea. Un lavoro al quale tutti possono contribuire: infatti, l’invito di Futura Torre è proprio rivolto ai cittadini per collaborare alla realizzazione pratica della panchina.