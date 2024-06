ANTEPRIMA/ La COVISOC da l’ok alla Turris: solo una squadra è a rischio esclusione

Dopo la corsa contro il tempo dello scorso 4 giugno, con la Turris iscritta nelle ore finali al prossimo campionato di Lega Pro, arriva un’altra buona notizia. Infatti la COVISOC ha dato l’ok all’iscrizione dei corallini, in attesa dell’ufficialità che sarà data nel pomeriggio con un comunicato. Nessuna sorpresa dunque per i tifosi corallini e per tutto il mondo Turris, che ora mette nel mirino il Tribunale di Torre Annunziata dove in questa settimana si giocherà una decisiva sfida sul tema “ristrutturazione del debito”, l’ultimo scoglio prima di guardare con positività al prossimo campionato.

La COVISOC da l’ok alla Turris, per il girone però ci sarà ancora da riflettere

Nessuna spiacevole sorpresa, ma solo conferme positive in casa Turris. Con tutte le probabilità sono 59 le richieste accettate mentre continua l’odissea dell’Ancona che sembrerebbe aver avuto giudizio negativo e rischia di perdere il treno Lega Pro. Per questo motivo i gironi sono ancora difficili da pronosticare, specialmente il gruppo C, dove con un’eventuale esclusione dei marchigiani, vedrebbe il Milan U23 grande favorita a raccogliere lo slot rimasto libero, creando un inconveniente geografico non da poco.

Con l’Atalanta nel girone A e la Juventus nel girone B, il Milan in caso di ammissione alla prossima Lega Pro per regolamento è la favorita a giocare nel girone meridionale. Infatti secondo le regole, le U23 non possono trovarsi nello stesso girone e la squadra rossonera sarà dirottata nel raggruppamento dei corallini (occhio però, visto che il ballottaggio con la Juventus è nel vivo). Naturalmente è doveroso aspettare tutte le ufficialità del caso per discutere meglio del problema Ancona, ma in caso di esclusione, la pratica non finirà qui, con i marchigiani che faranno ricorso nella speranza di riacciuffare la Serie C con l’ultimo treno disponibile, anche se non tira una buona aria in merito.