La Notte Sacra dell’Immacolata nel prossimo weekend a Torre del Greco. Dopo il suggestivo evento dedicato ai 230 anni della devastante eruzione che distrusse la città, e culminato con l’incendio del campanile di Santa Croce, sabato 22 e domenica 23 giugno si terrà la Notte Sacra dell’Immacolata in occasione dei 70 anni dall’incoronazione della statua dell’Immacolata, avvenuta nel 1954.

La Notte Sacra dell’Immacolata a Torre del Greco

Nel primo giorno si vedranno protagonisti i cori delle Parrocchie Santa Maria del Principio, Santa Maria di Portosalvo, Santissima Annunziata, Madonna delle Grazie, Santa Maria del Carmine e della Basilica di Santa Croce che eseguiranno concerti con canti mariani nei rispettivi luoghi di culto, a partire dalle ore 20.30. A seguire le stesse renderanno omaggio all’Immacolata in Basilica. Alle 22.30, in piazza Santa Croce, verrà eseguito un inedito e scenografico spettacolo di videomapping dedicato all’Immacolata.

La domenica alle 17 si partirà con la Santa Messa presieduta da Mons. Gaetano Castello, Vescovo ausiliare della Diocesi di Napoli cui seguirà l’appuntamento più atteso, l’esposizione solenne della Sacra immagine dell’Immacolata in piazza Santa Croce, momento culminante di questo week-end, cui seguirà una veglia di preghiera presieduta da S. Ecc. Mons. Domenico Battaglia, Arcivescovo Metropolita della Diocesi di Napoli.

La mostra fotografica

Per tutto il weekend sarà aperta la mostra fotografica presso la sede del Comitato in via Salvator Noto, con le foto storiche delle precedenti edizioni di Notte Sacra Torre del Greco scattate dai fotografi torresi Antonio Del Gatto, Francesco Sangiovanni, Antonio Camerlingo, Pasquale D’Orsi, Kappaesse Produzioni.