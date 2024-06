Raccolta cellulari e tablet rotti in Litoranea, chi li porta avrà in cambio una piantina

Smaltimento RAEE: evento del GAV raccoglie cellulari e tablet, in cambio una piantina

Raccolta RAEE a Torre del Greco, un evento del GAV per sensibilizzare al corretto smaltimento dei rifiuti, in particolare di quelli elettronici: gazebo in Litoranea sabato 29 giugno 2024.

DifferenziAmo: raccolta cellulari e tablet a Torre del Greco

Sabato 29 giugno, Torre del Greco ospiterà un’importante iniziativa ecologica: “DifferenziAmo Torre del Greco”. L’evento, promosso dal corpo provinciale delle guardie ambientali volontarie di Napoli (GAV), avrà luogo in via Litoranea, nei pressi dell’incrocio con via Ponte della Gatta, dalle 18:30 alle 22:00.

L’obiettivo principale dell’iniziativa è sensibilizzare i cittadini sulla corretta gestione dei rifiuti, in particolare quelli elettronici. Durante l’evento, i volontari del GAV allestiranno un gazebo informativo per spiegare il sistema di raccolta porta a porta.

I partecipanti potranno portare cellulari, tablet inutilizzabili e pile esauste, che saranno raccolti e consegnati a un’azienda specializzata per lo smaltimento corretto. Per incentivare la partecipazione, ogni cittadino che porterà dispositivi da riciclare riceverà in omaggio un gadget o una piantina, fino a esaurimento scorte.

La “munnezza” diventa “ricchezza”

L’iniziativa gode del patrocinio dell’amministrazione comunale di Torre del Greco e della collaborazione di Velia Ambiente, la società che gestisce la raccolta differenziata in città. Due gli slogan dell’evento: il primo, “Un sano ‘protezionismo’ va bene se dà il giusto peso alla ‘ragione'”, sottolinea l’importanza di un comportamento responsabile e consapevole verso l’ambiente.

Ma l’invito si chiude con un secondo slogan molto più verace: “Chelle ca pe tte è munnezza, pe nnuie è na ricchezza. Porta, porta, porta ccà”, esprimendo con semplicità ed efficacia il valore del riciclo.

Raccolta RAEE a Torre del Greco: come funziona

Al di là dell’evento, il conferimento dei RAEE a Torre del Greco resta possibile presso l’isola ecologica mobile del parcheggio Palatucci in via De Gasperi. Il martedì è il giorno di deposito dei rifiuti elettronici, ma occhio al calendario: ogni settimana si può smaltire una tipologia di prodotto.

Il primo martedì del mese si possono conferire frigoriferi e congelatori, il secondo martedì gli altri grandi elettrodomestici (lavatrici, scaldabagni, lavastoviglie), il terzo martedì di ogni mese mese si possono buttare esclusivamente le TV ed il quarto martedì di ogni mese è riservato allo smaltimento di piccoli elettrodomestici come phon, tablet, e PC.