In casa Turris si continua a lavorare per sistemare la situazione societaria. Siamo oramai entrati nel mese di luglio e la settimana sarà decisiva in tal senso Il tanto atteso passaggio dai Colantonio al gruppo Capriola si avvicina sempre di più e nel weekend si è fatto un importante passo in avanti. Uno dei problemi sorti nelle scorse settimane era legato agli stipendi non pagati, con riferimento particolare alle mensilità di maggio. Come ha ribadito lo stesso Antonio Colantonio a Turris Live, il pagamento sarebbe spettato all’ex presidente corallino. I patti però non sono stati rispettati, e per non rischiare penalizzazioni nel prossimo campionato, l’imprenditore Ettore Capriola ha effettuato un ulteriore sforzo, coprendo questo “buco” entro il tempo massimo.

ESCLUSIVA/ Turris, scongiurato il rischio penalizzazione, Capriola paga gli stipendi arretrati

“Qualora non ci fosse nessun acquirente, rispetterò gli oneri e i doveri contrattuali nei riguardi di calciatori e staff tecnico fino alla fine dei termini prescritti per la stagione sportiva, ossia il 30 Giugno 2024″. Furono queste le parole pronunciate da Colantonio durante lo “speciale salvezza” di Turris Live. Acquirenti che in via ufficiale non ci sono, visto che il passaggio di quote non è avvenuto (almeno per ora). Si chiude anche quest’altro difficile capitolo in tempo per non prendere nessuna penalizzazione che poteva essere una mazzata non indifferente.

Al netto di alcune situazioni sul tema stadio ancora da definire, con cui si sta lavorando in sinergia per risolvere, Ettore Capriola insieme al suo gruppo spinge per chiudere quanto prima il passaggio di quote e continuare il lavoro per la stagione entrante (iniziato sottotraccia per non arrivare in ritardo al mese di agosto). Saranno dunque giorni molto intensi, nella speranza di pronunciare la parola “fine” ad una storia che è durata fin troppo.