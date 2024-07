Prosegue il boom turistico nella città di Napoli che vede un dato d’affluenza in aumento non solo in centro ma anche in provincia e nel Vesuviano, da Portici a Torre del Greco: proprio nella città corallina si registra un incremento di turisti nella zona porto, grazie alle vie di collegamento marine messe a disposizione per raggiungere Sorrento, Amalfi, Positano e Capri.

Boom di turisti al porto di Torre del Greco

Questa mattina il sindaco Luigi Mennella si è recato di persona al molo di levante del porto di Torre del Greco, dove sono attive le linee private gestite dalla Hp Travel, immortalando in alcuni scatti la folla di persone imbarcate per raggiungere la Costiera e le isole del Golfo napoletano. Ad accogliere i viaggiatori sul posto una guida, munita di bandiera identificativa.

“Una bella sensazione che si sposa con quanto si registra in questi giorni un po’ in tutta la Campania, dove vengono segnalati dati mai così positivi sul fronte turistico. Un trend che come città stiamo intercettando, a partire dal titolo di città turistica del quale possiamo fregiarci” – ha commentato il primo cittadino.

Del resto, uno dei propositi dell’attuale amministrazione comunale è proprio quello di rispondere con i fatti alle attese dei visitatori che visitano la “città del corallo”. Di qui una serie di interventi da attuare, anticipati dal sindaco Mennella: “Sono in corso interventi di riqualificazione dell’area portuale che permetteranno di dare nuovi e più ampi spazi pedonali. Inoltre, sono in atto progettualità per individuare nuovi spazi di sosta nella zona di largo Ferrovia. Infine, a breve partiranno i lavori di riqualificazione del litorale, che in futuro avrà un nuovo volto, più adatto ad accogliere i turisti“.

Intanto il bilancio di queste prime settimane estive risulta già essere estremamente positivo, come confermato da Matteo Oliviero, amministratore della Hp Travel che dal 2017 assicura i collegamenti da Torre con Capri e la Costiera: “I numeri sono incoraggianti. Rispetto allo scorso anno abbiamo finora registrato una movimentazione complessiva di circa 35 mila persone, con un aumento in termini percentuali del 40% per la costiera e del 20% per Capri”.

Proprio per ringraziare la città che ha sempre creduto nel servizio offerto, la Hp Travel ha previsto mirate agevolazioni per tutti i residenti di Torre del Greco. Si tratta di uno sconto complessivo si 6 euro sulla tratta andata e ritorno per la Costiera e di 5 euro per Capri, sempre sul viaggio andata e ritorno. I ragazzi fino ai 12 anni, inoltre, godono di tariffe ulteriormente agevolate. Lo sconto ovviamente è inteso per i trasferimenti che si svolgono nella stessa giornata. Ulteriori informazioni al sito ufficiale della Hp Travel.