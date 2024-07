Il nuovo tecnico della SSC Napoli, Antonio Conte, appena arrivato in città ha iniziato l’incredibile tour gastronomico che questa terra offre. Nei giorni scorsi, prima di dirigersi a Dimaro-Folgarida dove da oggi guiderà la squadra nel primo dei due ritiri pre-campionato, il tecnico leccese si è recato a Torre del Greco, per gustare le prelibatezze del ristorante San Pietro – Bistrot del Mare.

Inizia da Torre del Greco il tour gastronomico di Conte: “Un grande privilegio ospitarlo”

Una visita emozionante, commentata così sui social da proprietà e staff del ristorante: “Una bellissima emozione per tutta la Crew del Bistrot del Mare: ospitare mister Antonio Conte. Un grande privilegio, siamo felici di aver fatto parte di questa nuova avventura”.

Il post pubblicato sulle pagine social del ristorante, è stato inevitabilmente inondato di commenti da parte dei tifosi del Calcio Napoli: in tantissimi hanno infatti sottolineato con orgoglio come la scelta di Antonio Conte sia stata più che azzeccata, per la qualità indiscussa del bistrot e per la città di Torre del Greco: “Non poteva iniziare meglio: ristorante top”, “Ha scelto bene: a Torre del Greco c’è una forte tradizione gastronomica, ristoranti con cuochi top”.