Torre del Greco in un docufilm, l’eccellenza marina torrese è orgoglio d’Italia: come vederlo

Torre del Greco si prepara a vivere un evento straordinario: la proiezione in anteprima nazionale del mini docufilm Torre Blu in programma per mercoledì 17 luglio 2024 alle ore 18:00 presso il Circolo Nautico. L’ingresso è gratis e libero per tutti, fino ad esaurimento posti.

Torre Blu, il docufilm su Torre del Greco

Torre Blu è una produzione che mira a ridefinire la relazione della comunità con il suo splendido Golfo ponendo Torre del Greco, in un’epoca in cui la consapevolezza ambientale è in costante crescita, in una posizione di spicco nella promozione di pratiche sostenibili e responsabili.

La città corallina, dunque, si pone all’avanguardia rispetto alla vitale tematica del rispetto dell’ambiente, diventando un vero e proprio modello da seguire per le altre realtà costiere. La visione in anteprima di Torre Blu sarà un’occasione imperdibile per tutti gli abitanti e gli appassionati del mare e dell’ambiente per scoprire le iniziative sostenibili che stanno trasformando Torre del Greco in un faro di innovazione e rispetto per l’ecosistema marino.

Il docufilm realizzato da Visit Italy, il principale canale di promozione dell’Italia nel mondo, diffonderà a livello nazionale le pratiche di pesca sostenibile adottate a Torre del Greco. Per girarlo, la troupe di Visit Italy ha impiegato mesi di lavoro, riuscendo a catturare l’essenza e le peculiarità della straordinaria comunità marittima torrese. Una partnership strategica che garantirà una visibilità senza precedenti alle iniziative locali, rafforzando l’immagine di Torre come leader nella sostenibilità ambientale.

All’evento prenderanno parte: il sindaco Luigi Mennella, la comandante della Capitaneria di Porto Ida Montanaro, il direttore Flag Miglio d’Oro Luca Tortora, il rappresentante della cooperativa pescatori Beato Vincenzo Romano Enzo Porzio, il Ceo di Visit Italy Ruben Santopietro, il Creative Director di Visit Italy Massimiliano Marcucci.

Torre Blu non è solo un documentario, ma un emozionante progetto educativo e di sensibilizzazione che racconta storie di vita e di lavoro legate al mare, esaltando le buone pratiche che possono garantire un futuro sostenibile per le generazioni a venire. Attraverso immagini suggestive e testimonianze autentiche, il mini docufilm mostra come la pesca sostenibile possa essere non solo una necessità ecologica, ma anche un’opportunità di sviluppo economico e sociale per la comunità.

In un momento storico in cui le sfide ambientali sono sempre più pressanti, Torre del Greco lancia un messaggio di speranza e responsabilità. La proiezione di Torre Blu rappresenta un passo importante verso un cambiamento positivo, dimostrando che è possibile conciliare tradizione e innovazione, preservare l’ambiente e promuovere il benessere della comunità.