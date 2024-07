Continua l’incessante lavoro del nuovo direttore tecnico Riccardo Napolitano, che ha messo a segno un nuovo colpo in giornata. Alla Turris è in arrivo l’attaccante Marcello Trotta, che sostituirà di fatto il partente Riccardo Maniero, in procinto di approdare al Savoia.

ULTIM’ORA/ Colpo grosso della Turris: la nuova punta sarà Marcello Trotta

Nato a Santa Maria Capua Vetere il 28 settembre del 1992, Marcello Trotta è cresciuto con le stigmate dell’enfant prodige, militando nelle giovanili di Napoli, Manchester City e Fulham. In Inghilterra fino al 2014, è poi rientrato in Italia grazie all’Avellino. Ha poi indossato le maglie di Sassuolo, Crotone, Frosinone, Ascoli, Famalicao (squadra portoghese), Cosenza, Triestina, Pistoiese e Brindisi.

Un giramondo del gol forte fisicamente, 1,88 m per 84 kg, che vanta 88 gol in 351 presenze da professionista, dei quali ben 11 in Serie A. Nel giro delle nazionali giovanili fin dall’Under 16, Trotta ha realizzato anche 3 gol con l’Under 21.

Arrivato a gennaio 2024 a Brindisi, ha realizzato 3 gol in 12 presenze. Stamane ha superato le visite mediche a Torre del Greco, accompagnato dall’avvocato Giovanni Buonanno e dall’ex calciatore della SSC Napoli Stefan Schwoch. Firmerà un contratto annuale con annessi bonus.