In seguito alle indiscrezioni emerse nelle ultime ore circa il presunto impegno non rispettato dall’ex presidente della Turris Antonio Colantonio, e relativo al pagamento degli stipendi di giugno e luglio 2024, oltre che dell’iscrizione al campionato di Serie C, abbiamo contattato il diretto interessato per farci raccontare la sua versione dei fatti e fornire così il legittimo diritto di replica.

ESCLUSIVA/ Caos Turris, la replica di Colantonio: “Non esiste nessuna clausola”

Queste le parole di Antonio Colantonio:

“Non esiste nessun tipo di clausola inserita nell’atto della cessione di quote della SS Turris Calcio Srl da parte del sottoscritto alla Sport and Leisure Srl, relativa all’obbligo del pagamento degli stipendi di giugno e luglio e dell’iscrizione al campionato di Serie C 2024/2025. Esiste invece il mio impegno morale nel sostenere tali costi attraverso sponsorizzazioni private che copriranno l’intera cifra, e che verranno corrisposte nel corso di questa stagione sportiva”.

In sostanza, l’ex patron Colantonio si sarebbe impegnato, con un accordo non scritto e non certamente inserito all’interno dell’atto notarile di cessione delle quote, a coprire l’intera cifra nel corso della stagione sportiva che sta per iniziare, attraverso sponsorizzazioni private, delle quali già sono stati redatti alcuni contratti.