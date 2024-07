Turris, date e orari delle prime 7 giornate: esordio in notturna, con l’Avellino di martedì

Gli orari delle prime sette giornate di campionato per la Turris di Mirko Conte. Esordio in serata

Sono stati resi noti gli orari delle prime sette giornate del prossimo campionato di Lega Pro. La Turris inizierà domenica 25 agosto alle ore 20:45 all’Amerigo Liguori contro il Monopoli. Nella prima parte della stagione si giocherà sempre in serata: i corallini disputeranno il derby con l’Avellino di martedì (complice il turno infrasettimanale che la Serie C giocherà quella settimana). Per il resto delle giornate si dovrà aspettare la prossima comunicazione che arriverà solamente nella seconda metà del mese di settembre. Ecco il calendario completo con gli orari.

Si inizia il prossimo 25 agosto, mentre la Coppa Italia di C inizierà l’11 agosto con i corallini impegnati nella sfida contro il Team Altamura. Il secondo turno si giocherà la settimana successiva in caso di passaggio. Nelle prime sette giornate saranno tre i derby per gli uomini di Mirko Conte e tutti in rapida successione. In notturna con Casertana e Avellino, mentre al tramonto contro il Sorrento (che si giocherà a Potenza per i problemi all’impianto dei rossoneri). Solo tre le partite di domenica, come quelle che si disputeranno il sabato.

Questi gli orari delle prime sette giornate: nel mentre i corallini continuano la preparazione in quel di Capracotta, dove il prossimo 2 agosto avranno il test-match contro il Termoli, avversario ben più tosto rispetto alla Rappresentativa affrontata e battuta per 9-1 nella giornata di ieri.

Turris-Monopoli domenica 25 agosto alle ore 20:45

Potenza-Turris domenica 1 settembre alle ore 18:00

Turris-Latina sabato 7 settembre alle ore 20:45

Casertana-Turris sabato 14 settembre alle ore 20:45

Sorrento-Turris sabato 21 settembre alle ore 18:30

Turris-Avellino martedì 24 settembre alle ore 20:45

Trapani-Turris domenica 29 settembre alle ore 18:30