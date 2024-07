Turris, 9-1 nel primo test: Conte punta sul 3-4-2-1 in entrambi i tempi

Esordio vincente in quel di Capracotta per la Turris che ha vinto contro la modesta Rappresentativa dell’Alto Molise con un rotondo 9-1. Per i corallini a segno Giannone (doppietta per lui), Morrone, Porro, Nicolao, Tannor, Trotta, Casarini ed Esempio da calcio di rigore. Tante prove per mister Mirko Conte che ha schierato i suoi con un 3-4-2-1 che sembra essere la via intrapresa dal tecnico per la sua Turris. Da segnalare una folta rappresentanza di tifosi corallini che hanno popolato l’Erasmo Iacovone, nonostante la tardiva comunicazione della sfida. Occhi ora alla prossima sfida del prossimo 2 agosto contro il Termoli, formazione di Serie D.

Tutto facile per la Turris, moduli e assenti e della sfida odierna

Da segnalare le assenze varie di: Maestrelli, Cocetta, Contessa, Cucciniello, Castellano, Visconti e Marcone. Nessuna sirena di mercato però, semplice assenza per qualche piccola noia muscolare dopo le prime durissime giornate di lavoro con Conte e il suo staff. Mercato invece per Contessa, che sembra sempre più lontano da Torre del Greco, da capire solo la destinazione, con la Ternana che dopo qualche insistente operazione, sembra essersi defilata (per ora).

Sorrisi, nonostante la bontà del primo test, da parte di tutti i protagonisti. Giannone in grande spolvero con una doppietta sembra essere uno dei leader indiscussi dell’undici iniziale, bene anche i nuovi arrivati tra gol e giocate. Sorprende la qualità palla al piede di Armiento e la fisicità di Tannor. Prossimo test il 2 agosto alle ore 17:00 contro il Termoli, sfida molto più tosta e lì si potrà apprezzare una prima parvenza di ritmo serrato.

FORMAZIONE PRIMO TEMPO: Iuliano Centro, Ricci, De Siato, Siega, Scaccabarozzi, Morrone, Nicolao, Armiento, Giannone, Trotta Formazione

FORMAZIONE SECONDO TEMPO: Suppa, Dramè, Esempio, Lonati, Porro, Pugliese, Casarini, Balzano, Nocerino, Tannor, Solmonte