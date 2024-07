Turris, anche Contessa saluta: nei prossimi giorni passerà alla Ternana

Continua il mercato in entrata ed in uscita della Turris. Il prossimo partente in casa corallina sarà l’esterno sinistro Sergio Contessa. Il calciatore ex Reggiana, tra le tante, saluta Torre del Greco dopo due anni “da montagne russe” con ottime prestazioni ed altre da dimenticare. Il calciatore è stato spesso oggetto di discussioni, ma nel rush finale dello scorso campionato sotto la gestione Menichini è stato uno dei migliori in rosa con gol decisivi e prestazioni importanti insieme al suo compagno di reparto, Nicolao. Contessa però è al capolinea della sua avventura torrese: sulla sua strada adesso c’è la Ternana che in settimana annuncerà l’accordo con l’esterno.

Contessa alla Ternana, nei prossimi giorni l’ufficialità dell’addio alla Turris

Dopo 62 partite condite con tre gol e sei assist, Sergio Contessa saluta la causa corallina per legarsi alla Ternana. Il laterale sinistro sembra dunque indirizzato lontano dalla città di Torre del Greco, dopo due anni costellati anche da tante voci di mercato, specialmente nel mese di gennaio, dove sembrava certo il suo passaggio alla Casertana (poi saltato per volontà di Leonardo Menichini). Questa volta però la trattativa procede spedita, complice anche la volontà dei corallini di fare cassa, levandosi dal groppone uno degli stipendi più alti della rosa.

La fascia sinistra passa nella testa e nelle gambe di Giuseppe Nicolao. L’eroe di Brindisi sarà la freccia per l’arco di Mirko Conte su quel lato di campo. Un passaggio di testimone che non dispiace ai tifosi, visto l’ottimo apporto del nativo di Nocera Inferiore da quando si è calato nella realtà corallina, nel mese di gennaio scorso. Occhi però anche al mercato, dove la Turris si guarda attentamente attorno in cerca di un affare per completare la fascia con una degna riserva dell’esterno. Con tutta probabilità sarà un under.