La carica di Napolitano: “Testa, cuore e anima. Forza Turris”. E ha già pronti i prossimi colpi

La Turris continua la sua preparazione in vista della stagione entrante. Gli uomini di Mirko Conte nel corso della scorsa settimana hanno iniziato la preparazione al Liguori prima di trasferirsi il 25 luglio a Capracotta, dove inizierà il ritiro estivo che continuerà fino alla prima settimana di agosto. Poi i corallini faranno rientro a a Torre del Greco e preparareranno la sfida di Coppa Italia contro il Team Altamura in programma il prossimo 11 luglio alle ore 21:00 proprio al Liguori.

Nel mentre dopo tante settimane difficili, sembra essere tornato l’entusiasmo che tanto mancava, anche e soprattutto grazie al lavoro della nuova società. Tra cui spicca certamente Riccardo Napolitano, il Direttore Tecnico che giorno dopo giorno è sempre più carico e motivato per questa avventura.

Napolitano carica l’ambiente Turris e studia i prossimi colpi

Riccardo Napolitano sembra essere motivato a mille per questa prima esperienza da DT tra i Pro. L’occasione Turris è ghiotta per la sua carriera e nelle prime settimane di lavoro sta riuscendo a portare a segno tutti i colpi prestabiliti, con un mix di giovani e uomini di esperienza come Marcello Trotta.

La priorità (come ribadito in conferenza stampa) rimane quella di ridurre il monte ingaggi, che è uno dei più pesanti nel girone C. Nonostante ciò i corallini rimangono attivi sul mercato e nei prossimi giorni arriveranno nuovi annunci sia in entrata che in uscita.

Uno dei prossimi potrebbe essere Matarese, il talento ex Frosinone è già agli ordini di Mirko Conte e sarà valutato nel ritiro corallino un suo eventuale tesseramento o meno.

Altri colpi under sono in programma ma l’occhio è anche e soprattutto sul mercato over, in attesa di avere altre uscite importanti che possano liberare spazio salariale. Nel mentre il DT Napolitano sui propri canali social carica l’ambiente con un sintetico ma eloquente messaggio: “Testa, cuore e anima. Forza Turris”