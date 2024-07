Turris, la Cavese mette nel mirino Daniele Franco per la mediana

Continua il mercato in entrata ed in uscita per la Turris. Dopo gli ultimi arrivi di Trotta e Armiento (oggi saranno regolarmente a disposizione di Mirko Conte nel pre-ritiro del Liguori), in casa corallina si guarda anche alle uscite. Oltre agli addii di Panelli, D’Auria e Maniero, anche Daniele Franco è ai saluti. Il centrocampista è finito nel mirino di molte squadre, tra cui la neopromossa Cavese che è protagonista fino a questo momento di un’importante campagna acquisti per difendere la categoria. Dopo l’arrivo di Ciro Loreto i blufoncè vogliono pescare ancora tra chi ha vestito la maglia corallina.

Franco alla Cavese? La Turris ci riflette i blufoncè mettono il mirino

Daniele Franco è uno dei calciatori più longevi dell’era moderna della Turris. Il centrocampista corallino ha firmato nell’estate del 2018 quando la squadra era ancora in Serie D ed ha lasciato la causa per solo sei mesi dall’estate 2022 a gennaio 2023, dopo la chiamata dall’Avellino in un’avventura iniziata bene e finita tra molte difficoltà, complici anche i problemi con Rastelli in panchina. Questa volta però l’avventura del mediano potrebbe finire una volta per tutte con l’interessamento della Cavese che sembra essere intenzionata a prendere il calciatore.

La trattativa è ancora allo stato iniziale, le due squadre stanno “dialogando” per trovare un accordo. Daniele Franco è stato uno dei più pimpanti nei primi giorni di allenamento agli ordini di mister Conte, che lo osserva attentamente, anche perché i corallini non hanno (almeno per ora) mediani con le caratteristiche di Franco, che predilige il gioco palla al piede ed è il collante perfetto tra difesa e attacco grazie alla sua precisione e visione di gioco. Saranno giorni decisivi dunque per questa trattativa, in un senso o nell’altro.