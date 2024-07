Turris, il Carpi mette nel mirino Tommaso Panelli: le ultime

Sembra essere giunta al capolinea l’avventura di Tommaso Panelli con la maglia della Turris. Il difensore arrivato questo inverno dal Sorrento è stato uno dei protagonisti assoluti con la maglia corallina nella corsa alla salvezza diretta. Oltre ad aver conquistato rapidamente la piazza, il calciatore è stato uno dei fedelissimi dell’ex tecnico Leonardo Menichini nel rush che ha portato la Turris ad evitare i play-out. Il rapporto però con i corallini per il calciatore sembra essere arrivato al capolinea, la volontà del calciatore è quella di avvicinarsi a casa e il Carpi nelle ultime ore ha provato ad avvicinarsi insistentemente al difensore.

Panelli pronto a salutare la Turris, c’è il Carpi in pole position

Ad oramai 30 anni e tantissime esperienze in giro per l’Italia, Tommaso Panelli ha tra le volontà quella di avvicinarsi a casa, dopo aver conquistato i tifosi della Turris sia per le prestazioni sul campo per la splendida persona che si è dimostrata di essere al di fuori del rettangolo verde. La nuova società (che si è presentata ieri alla piazza) è stata chiara e non vuole trattenere calciatori scontenti, accettando la decisione del difensore (nonostante il calciatore era nella lista degli incedibili) ed ha iniziato ad aiutarlo a cercare la migliore sistemazione.

Tra le varie squadre che si sono interessate al calciatore c’è il Carpi, che vuole fare sul serio per il difensore classe 1994. Il calciatore sembra gradire la proposta e le parti stanno lavorando per trovare un accordo per soddisfare tutti, visto che il calciatore è di proprietà corallina dopo averlo riscattato in automatico per la salvezza ottenuta nello scorso campionato. Saranno decisivi i prossimi giorni, che sembrano preannunciarsi caldissimi per quanto riguarda questa trattativa.