Turris, al via la campagna abbonamenti: partite contro Juve Next Gen e Catania non comprese

La Turris pochi minuti fa ha annunciato il via ufficiale alla campagna abbonamenti 2024/2025. Da mercoledì mattina i tifosi potranno rinnovare o sottoscrivere il proprio abbonamento presso il botteghino dello stadio. Le tariffe non sono ancora state rese note ma si promettono una serie di sconti per studenti universitari, anziani e bambini. Da quanto comunicato, ci saranno tre tipi di abbonamento: corporate, classic e ridotti. Tre tipi di sottoscrizione su cui si avranno diversi vantaggi, specialmente per gli eventi in vista dell’80esimo compleanno della Turris.

Al via la campagna abbonamenti della Turris, il comunicato ufficiale

Questa è la comunicazione ufficiale del club corallino apparsa sul proprio sito web: “La S.S. TURRIS CALCIO comunica che a partire da mercoledi 24/07/2024 alle ore 10.00 sarà possibile acquistare gli abbonamenti per la stagione sportiva 2024/2025 che coincide con l’ottantesimo anno dalla fondazione. L’abbonamento potrà essere acquistato presso il botteghino ubicato allo stadio Amerigo Liguori. Sarà data la prelazione ai titolari di abbonamento che vorranno confermare il proprio posto nel settore già occupato nella precedente stagione. La società ha previsto una “giornata corallina” in occasione della partita in casa contro il Catania che si disputerà in data 30/10/2024. La partita in casa contro la Juve Next Gen non è compresa nell’abbonamento.

La società ha previsto riduzioni tariffarie per gli over 65 anni, per le donne e per gli studenti universitari e per gli under 14. La società ha la necessità del pieno sostegno di tutti i suoi tifosi in quanto per la stagione sportiva 2024/2025 sono stati fatti notevoli investimenti economici per far arrivare alla Turris calciatori di alto profilo. Il contributo dei tifosi e dei simpatizzanti, sotto forma di abbonamento, serve a contribuire al progetto di sviluppo della Turris”.

Sull’80esimo anniversario: “A partire dal 10 settembre 2024, per festeggiare gli 80 anni dalla fondazione della Turris Calcio, inizierà un anno ricco di eventi organizzati per i tifosi a cui potranno partecipare gratuitamente gli abbonati “corporate” e “classic”. Per i “ridotti” saranno previste tariffe agevolate per i singoli eventi”.