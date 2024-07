Torre del Greco, emergenza sangue per Rosa Formisano: si può donare al Maresca

AGGIORNAMENTO ore 17: Rosa purtroppo non ce l’ha fatta. Lasciamo questo articolo per invitare comunque a donare il sangue, in modo che altre persone che ne abbiano bisogno, sia adesso che in futuro, possano beneficiare della generosità dei donatori.

L’articolo originale

Una ragazza di Torre del Greco, Rosa Formisano, ha urgente bisogno di sangue. L’appello gira soprattutto sui canali social della città del corallo, fatto girare da decine di concittadini e dai familiari, i quali sperano che le sue condizioni di salute possano ristabilirsi in fretta ed al meglio.

Torre del Greco, appello a donare sangue per Rosa Formisano

Rosa Formisano è ricoverata all’ospedale Santa Maria della Pietà di Nola. Chiunque abbia la possibilità è invitato a recarsi lì per donare il sangue, tuttavia è possibile anche andare all’ospedale Maresca di Torre del Greco.

Come donare al Maresca

Per chi scelga di andare a donare presso l’ospedale Maresca l’orario è dalle 7.30 alle 10.30 del mattino. Bisogna accedere dal lato visitatori e da lì raggiungere il centro trasfusionale al primo piano. Non è importante il gruppo sanguigno. Sulla propria scheda, informano i familiari di Rosa, si deve indicare il nome della ragazza.