Comune di Torre del Greco, annunciati 130 nuovi dipendenti in servizio entro la fine dell’anno

Nuove assunzioni in comune a Torre del Greco: per far fronte alla carenza di personale, previsti importanti innesti entro fine anno.

Torre del Greco, 130 assunzioni al comune

Più di 130 assunzioni da formalizzare entro la fine dell’anno. Sono gli obiettivi dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Luigi Mennella contenuti nelle delibera che ridisegna il piano integrato di attività e organizzazione dell’ente per il triennio 2024/2026.

Una risposta concreta e diretta alla mancanza di dipendenti cui si trova a fare fronte l’ente, dove ad oggi risultano in servizio 195 dipendenti, 184 dei quali a tempo indeterminato e pieno. Una carenza di personale destinata ulteriormente ad aggravarsi visto che di questi, una quarantina sono destinati ad andare in pensione entro il 2026.

La prima risposta messa in campo dall’amministrazione è stata quella di confermare e avviare i concorsi già in essere, che porteranno 34 nuovi assunti, con contratti a tempo indeterminato al 50%. Il resto, per varie categorie, saranno individuati attraverso mobilità volontaria, scorrimento di graduatorie vigenti di altri enti o altre forme previste dalla legge.

Obiettivo: efficientare la macchina comunale

Già con le precedenti delibere “era stata evidenziata – si legge nel corpo dell’atto approvato dalla giunta torrese – l’esigenza di una riorganizzazione, partendo da una radicale revisione della macchina amministrativa, il cui efficiente funzionamento è presupposto per ogni concreta realizzazione. Si era partiti da una profonda analisi della situazione delle risorse umane, con una precisa e attenta valutazione della necessità e possibilità per un nuovo piano di assunzioni, con l’obiettivo di assicurare un ricambio generazionale e soprattutto l’efficienza dei servizi pubblici da erogare”.

Non solo: “Era stato posto – viene spiegato ancora – il tema centrale della digitalizzazione, innovazione e inclusione, ritenendo indispensabile migliorare la digitalizzazione e la professionalizzazione dei processi informativi dell’amministrazione verso i cittadini, potenziare la digitalizzazione di tutta la documentazione e di tutte le pratiche amministrative. Tale processo di transizione si innesca in una condizione di ritardi gravissimi e di disordine organizzativo della macchina amministrativa, caratterizzata da gravi carenze di organico, con una struttura frammentata e inefficiente e una gestione degli istituti e degli adempimenti contrattuali inadeguata”.

Di qui la necessità di correre ai ripari, specificando che “sono in corso di svolgimento – è scritto sempre nella delibera licenziata dall’esecutivo di Torre del Greco – i concorsi per l’assunzione a tempo indeterminato di 22 istruttori amministrativi, due istruttori contabili e otto istruttori tecnici” e che “si prevede il perfezionamento delle procedure e la relativa assunzione entro il mese di settembre 2024”.

Infine viene precisato che “riprogettare i processi e riorganizzare adeguatamente la macchina amministrativa richiede del tempo, e peraltro è attività in continua evoluzione, ma consentirà anche di acquisire finanziamenti esterni che possano garantire la realizzazione delle opere pubbliche destinate al miglioramento della città ed implementare un sistema stabile destinato a creare valore pubblico”.