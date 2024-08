Si è letteralmente sbriciolato il tetto di una palazzina a Torre del Greco. Lo stabile, strutturato su due livelli, si trova in largo Bandito, una traversa di corso Cavour. I 14 residenti sono stati sfollati. Per fortuna non si registrano feriti.

Torre del Greco shock: si sbriciola il tetto di una palazzina. Sfollate 14 persone

L’edificio presentava problemi già da tempo: gli inquilini degli appartamenti hanno avvertito i Vigili del Fuoco quando il soffitto ha iniziato a cedere. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri ed alcuni funzionari dell’ufficio comunale, che hanno dichiarato la struttura inabitabile.

Per convincere le persone a lasciare le proprie case è intervenuta successivamente anche la municipale e gli agenti del commissariato di polizia di via Sedivola. Due anziani sono stati temporaneamente spostati presso strutture alberghiere messe a disposizione dall’amministrazione, con l’ausilio degli assistenti dei servizi sociali giunti sul luogo insieme al dirigente Alessandro Borrelli. Gli altri 12 hanno provveduto autonomamente.

Gli sfollati sono stati aiutati a recuperare gli effetti personali utili per i prossimi, complicati giorni. Torna nuovamente la paura a Torre del Greco, che il 16 luglio del 2023 visse momenti drammatici con il crollo di una palazzina a corso Umberto I: in quell’occasione ci furono tre feriti ed oltre 200 sfollati, ai quali si aggiunsero quelli di vico Annunziata, via Piscopia e via del Corallo.