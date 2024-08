Sentiero da Torre verso il Vesuvio, esulta anche il M5S: “Un sogno che diventa realtà”

Luigi Gallo, ex parlamentare M5S ed oggi referente cittadino dei pentastellati di Torre del Greco, esprime il suo plauso per il progetto del sentiero verso il Vesuvio che è sempre più concreto. A fargli da eco l’ass. Laura Vitiello, con delega ai rapporti con il parco nazionale del Vesuvio.

Gallo, M5S e la porta verso il Vesuvio: “Sogno che diventa realtà”

“Un sogno che diventa realtà”, con queste parole Luigi Gallo esprime la soddisfazione di tutto il gruppo M5S territoriale per il progetto che aprirà una porta al Vesuvio partendo da Torre del Greco.

“Da sempre il M5S a Torre del Greco ha creduto come comunità al progetto di un sentiero nel Parco nazionale del Vesuvio per motivi ecologici e di sensibilizzazione per i cittadini, per motivi turistici, perché una transizione ecologica e un nuovo modello di sviluppo passa anche da qui”, spiega Gallo, “Negli anni sono nate associazioni che come noi hanno condiviso la difesa del territorio e la promozione di uno sviluppo ecocompatibile e spesso il nostro percorso si è intrecciato con le loro attività”.

“Con l’assessore M5S, Torre protagonista nel Parco”

Gallo continua: “Appena si è insediata la nuova amministrazione, a luglio 2023, ho fatto incontri con diverse associazioni insieme all’ assessore alla transizione ecologica Laura Vitiello. Ho conosciuto Oasi Vesuvio e ci hanno raccontato del progetto di un percorso naturalistico nel Parco mai sostenuto da nessuna ente”.

“Fu in quel momento che promettemmo che con il M5S le cose sarebbero cambiate e così è stato. Ne parlai subito con il sindaco e lui diede al nostro assessore la delega per occuparsi del rapporto con il Parco nazionale del Vesuvio. In questi mesi grazie al nostro lavoro Torre del Greco è diventata protagonista nel Parco Nazionale del Vesuvio”.

Ass.Vitiello: “Puntiamo sulle eccellenze sostenibili”

Dello stesso tenore le parole dell’Assessore Laura Vitiello: “Sin dai primi mesi in cui mi sono insediata come assessore ho partecipato, insieme all’on.le Luigi Gallo, anche quale titolare della delega alla partecipazione, a vari incontri con le associazioni ambientaliste del territorio”.

“In particolare, abbiamo accolto le istanze mai prese in considerazione dalle precedenti amministrazioni, dell’associazione fondiaria oasi Vesuvio di realizzazione del primo sentiero di accesso al cratere con partenza da Torre del Greco contrada Monticelli”.

“E così a partire da luglio, anche quale delegata del Sindaco nei rapporti con l’Ente Parco Nazionale del Vesuvio, è iniziato un percorso lungo, ricco di interlocuzioni e di incontri con l’ente Parco avente ad oggetto proprio la realizzazione del sentiero naturalistico di accesso al cratere”.

“Percorso confluito nella delibera di Giunta del 2 agosto in cui, preso atto dell’impegno del comune e dell’ente parco alla realizzazione della sentieristica, sono stati definiti gli aspetti progettuali e tecnico economici e le aree oggetto di intervento, di proprietà privata che saranno concesse in comodato di uso gratuito all’ente comunale. Le spese tecniche saranno a carico dell’ente comunale mentre le spese di esecuzione saranno finanziate dal parco nazionale del Vesuvio”.

“Sono molto soddisfatta in quanto con la realizzazione di un sentiero in linea con i canoni di ingegneria naturalistica e con il regime vincolistico dell’area protetta del Parco puntiamo sullo sviluppo turistico del territorio e sulla valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche del territorio attraverso itinerari cicloturistici compatibili con le esigenze di mobilità sostenibile”.