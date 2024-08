La Turris non si ferma sul mercato. Il direttore tecnico Riccardo Napolitano continua a muoversi per rinforzare la rosa a disposizione di Mirko Conte, ed in queste ore sta ultimando le operazioni per portare a Torre del Greco l’attaccante olandese Koen Blommestijn.

Turris, quasi chiuso un altro acquisto: in arrivo l’airone olandese Koen Blommestijn

Punta centrale classe 1999, alto un metro e 85 centimetri, Blommestijn ha maturato esperienze e non pochi gol in giro per i campionati dei Paesi Bassi. Passato anche per la cantera dell’Ajax, l’airone olandese ha realizzato ben 37 reti in 73 presenze con le maglie di Volendam, Quick Boys, Telstar e Ajax Amateurs.

Nell’ultima stagione è andato a segno 7 volte in 13 partite nella Betnation Divisie, corrispondente alla Serie C olandese, mettendo a referto anche 1 assist. Secondo quanto raccolto dalla redazione di Vesuvio Live, il suo acquisto potrebbe essere annunciato nelle prossime ore.

Nel corso dell’ultimo mercato invernale la Gioiese, squadra di Gioia Tauro, aveva annunciato il suo acquisto. Nonostante l’ufficializzazione dell’arrivo di Blommestijn da parte del club calabro, però, per questioni burocratiche il suo passaggio era sfumato.

Evidentemente l’Italia era nel destino dell’attaccante olandese, che dopo pochi mesi è riuscito a raggiungere l’obiettivo: vestirà la maglia della Turris.