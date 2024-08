Miracolo di Ferragosto a Torre del Greco: salvate 3 persone che stavano annegando in mare

Tragedia scampata a Torre del Greco dove, nella giornata di Ferragosto, ben 3 persone hanno rischiato di annegare: tempestivo l’intervento di Michele Lunella, coportavoce cittadino di Europa Verde con il brevetto di bagnino, che ha reso possibile il salvataggio dei bagnanti.

Torre del Greco, rischiano di annegare in mare a Ferragosto

La vicenda si è verificata a largo di una spiaggia libera del posto. Lì un bagnante si è tuffato in mare ma, quasi sicuramente a causa delle correnti, stava rischiando di annegare, non riuscendo più a raggiungere la riva. Il tutto sotto gli occhi dei presenti che hanno lanciato l’allarme.

Due uomini si sono gettati in acqua per tentare di raggiungere il bagnante in difficoltà ma anche loro sono stati trascinati al largo dalla forte corrente. A quel punto è partita la scialuppa di salvataggio manovrata da Michele Lunella che, in breve tempo, è riuscito a recuperare le tre persone, riportate sulla riva sane e salve.

“Fortunatamente si è concluso tutto per il meglio grazie anche all’intervento tempestivo di Michele Lunella che si mette sempre a disposizione dei propri concittadini e della comunità. Complimenti a lui e a tutti coloro che hanno partecipato all’operazione di salvataggio” – ha dichiarato il deputato dell’alleanza Verdi-sinistra Francesco Emilio Borrelli.

“A tutti chiediamo sempre di fare molta attenzione quando si va in acqua ed anche per questo che da anni chiediamo mare libero per tutti, libero ma sorvegliato ed attrezzato” – ha concluso. Non si è concluso, invece, con un lieto fine il dramma che si è consumato a Vico Equense, ancora nella giornata di Ferragosto: un bambino di soli 7 anni ha perso la vita dopo essere annegato nella piscina di un agriturismo dove si trovava con la sua famiglia.