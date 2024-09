Ti senti sempre stanco? Potrebbe dipendere dal materasso: ecco i consigli di Brancaccio Relax

Un buon materasso è essenziale per affrontare bene le attività quotidiane: “Dormire è una cosa, riposare è un’altra“, parola di Pasquale Brancaccio della Brancaccio Relax, azienda torrese con 80 anni di esperienza nel settore.

L’importanza del materasso per “riposare” oltre che “dormire”

Brancaccio Relax è oggi una realtà di primissimo piano a Torre del Greco per quanto riguarda il mondo del riposo: letti, materassi, divani, cuscini, poltrone relax, guanciali e tanto altro. Si tratta di un negozio storico torrese, che nasce nel 1948 a via Roma 104 ed è ancora lì, dopo quasi 80 anni, guidato oggi da Pasquale Brancaccio, terza generazione della famiglia.

“Mio nonno ha cominciato come falegname, poi si è dedicato all’arredamento generico: cucine, mobili di vario tipo, tra cui i letti. Ma da circa 10 anni ho voluto specializzarmi nel mondo del relax e di farlo ad alti livelli”, spiega Pasquale Brancaccio che ha scelto di restare nella sede storica di via Roma 104, nel pieno centro storico di Torre del Greco, pur avendo creato un secondo punto espositivo in via San Giovanni Battista (nei pressi di via Purgatorio) per esigenze di spazio.

È lui a condurci in questo viaggio nel “buon riposo”: “Anche le scarpe migliori, se le indossi tutti i giorni, si rovinano dopo pochi anni. Lo stesso vale per il materasso: le persone a volte dimenticano che ci passano sopra tra le 7 e le 10 ore al giorno, se si considera chi non riesce a rinunciare al pisolino pomeridiano. Questo avviene tutti i giorni, per anni”.

Smontiamo, quindi, i retaggi culturali delle “nonne” che tenevano un materasso anche per 20 o 30 anni: “La vita media del materasso è dai 5 ai 7 anni: le persone con un materasso di oltre 10 anni dicono che è ancora nuovo, ma non lo è affatto. Anche se i tempi sono cambiati, e sempre più persone stanno cominciando a capire”.

Perché cambiare un materasso?

Ecco perché è importante cambiare più frequentemente un materasso: “Sicuramente una questione strutturale: hai presente quando provi a dormire in un letto non tuo e non ci riesci? Succede perché il tuo letto di casa ha fatto la ‘forma’ del tuo corpo: ma non è una cosa positiva. Anche se riesci a dormire sei portato a girarti, a muoverti: ci dormi ma non ti rilassi perché la postura non è corretta. Alla fine dormi ma non riposi: ti risvegli stressato”.

Ma non è l’unico punto: “Il materasso si cambia anche per un discorso igienico: all’interno si annidano acari, entra la polvere, la forfora, penetra la sudorazione: anche per questo va cambiato più di frequente. Molti invece lo fanno solo quando non riescono più ad alzarsi dal letto ed il materasso è deformato”.

Le varie tipologie: pro e contro

Più nel dettaglio, esistono diversi tipi di materassi, ciascuno con le proprie peculiarità: “Negli ultimi anni, i materassi in memory hanno avuto un buon successo: però, rispetto a quelli con le molle, risultano generalmente più caldi. A meno che non si punti a prodotti di fascia alta, di qualità, che noi abbiamo sempre disponibili per i nostri clienti”.

Brancaccio Relax è rivenditore di materassi Simmons, il top di gamma nel mondo del buon riposo: nei prodotti Simmons, il materiale in schiuma è strutturato in “lastre” traforate che permette la traspirazione ed evita l’accumulo del calore nella zona della schiena. Si definisce, infatti, “memory a cellula aperta”: il materiale costituisce una sorta di reticolo che permette una facile traspirazione.

Il materasso a molle sta tornando di moda: ecco perché

Ma Brancaccio ci spiega che il materasso a molle non è affatto andato in soffitta, anzi: “Oggi esistono le cosiddette molle insacchettate: per esempio, può capitare che su un materasso matrimoniale dormano due coniugi con una sensibile differenza di peso. A lungo andare, i materassi della vecchia generazione tendono a deformarsi, mentre con queste soluzioni da ogni lato le molle reagiscono in modo differente, e quindi è confortevole per entrambi”. Questo è solo un esempio per spiegare che la tecnologia ha fatto passi da gigante anche nel settore del riposo, ed i materassi a molle oggi hanno molte particolarità che li rendono nuovamente appetibili al mercato.

L’importanza della rete

Ma non tutto dipende dal materasso: “C’è il cuscino, che è una questione estremamente personale. Poi c’è la rete: quando una persona sostituisce il materasso chiedo sempre se la rete è buona. Molti dicono di si, ma non si rendono conto che anche le doghe sono soggette a deformarsi. Le doghe hanno una funzione importantissima, devono sostenere la struttura sovrastante: invece con il tempo diventano concave, magari le barre rinforzanti si sono piegate (basta che i bambini ci saltino su e può succedere)”.

L’importanza della rete non finisce qui: “Tutti i nostri prodotti sono garantiti 5 anni, ma in caso di problemi le aziende possono richiedere in che condizioni è la rete: perché essa può ridurre la vita del materasso. Noi riusciamo comunque ad essere sempre vicini al cliente. Questo è il motivo della scelta di trattare solo prodotti di fascia alta: perché siamo consapevoli che problemi non ce ne saranno, e se ci sono succede una volta su 100, quindi per noi non diventa un problema venire incontro all’esigenza del cliente”.

La forza di Brancaccio Relax: l’attenzione al cliente

L’assistenza ai clienti è uno dei punti forti di Brancaccio Relax: viene effettuato il servizio di trasporto e consegna, oltre che il ritiro dell’usato e lo smaltimento a perfetta norma di legge, se necessario. In caso di problemi con l’acquisto, è sempre Brancaccio Relax ad effettuare il primo passaggio con il cliente, risolvendo generalmente tutto senza nemmeno passare dal produttore. L’alta qualità dei marchi trattati consente poi di effettuare quasi tutti i tipi di intervento presso il domicilio del cliente, senza inutile stress: “La garanzia siamo noi, per questo lavoriamo solo con aziende importanti. Se non fosse così, non staremmo sulla piazza da 80 anni”.

È il caso, ad esempio, delle poltrone Spazio Relax di cui Brancaccio è rivenditore: “È l’unico produttore italiano che produce interamente in Italia le sue poltrone. Il resto tutto Cina, Romania, etc.” spiega Pasquale Brancaccio. “Se un telecomando non funziona, viene la persona a casa e lo cambia. Capisci perché non possiamo trattare prodotti di primissimo prezzo? Non è proprio la nostra mentalità”.

Altro punto di forza è l’assortimento: “Siamo gli unici, sul territorio, che hanno sempre a disposizione da mostrare al cliente 10/15 poltrone, 5/6 letti completi, una scelta di almeno 40/50 materassi di tutte le tipologie e via dicendo. Le persone che hanno bisogno di riposare meglio, devono sapere che entrano qui e trovano la soluzione al loro problema immediatamente”.

Brancaccio Relax, dove si trova e contatti

La sede storica di Brancaccio Relax si trova in Via Roma 104 a Torre del Greco.

Telefono: 347 734 2982

Facebook: Brancaccio Relax