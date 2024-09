Torna Mercatorre, la fiera del vintage a Torre del Greco tra musica e street food

Edizione “after summer” per la fiera del vintage di Torre del Greco: ritorna Mercatorre, l’appuntamento ormai fisso nell’area degli ex Mulini Meridionali Marzoli.

Mercatorre, torna la fiera del vintage torrese

Prima edizione autunnale per Mercatorre, la fiera del vintage torrese: ma l’evento che raccoglie sempre più espositori ed appassionati negli spazi della Stecca, all’interno degli ex Mulini Meridionali Marzoli di via Calastro a Torre del Greco è ormai un appuntamento fisso, giunto complessivamente alla sua quattordicesima edizione.

L’evento è una vetrina per scoprire pezzi unici e rarità in un’atmosfera accogliente, accompagnata da musica. Un punto di ritrovo per curiosi, nostalgici ed appassionati dove curiosare tra le “bancarelle” tra un’ampia varietà di articoli artigianali, modernariato, vintage, retrò, collezionismo, vinili usati, abbigliamento e tanto altro.

La XIV edizione di Mercatorre si terrà sabato 28 e domenica 29 settembre 2024, dalle 17 alle 24: un intero weekend per curiosare tra gli stand degli espositori, tra buon cibo, cultura ed una location d’eccezione.

L’evento agli ex Mulini Marzoli: non solo un “mercatino”

La zona industriale degli ex Mulini Meridionali Marzoli, uno dei simboli di Torre del Greco ed oggi vero reperto di archeologia industriale, sarà animata da attività adatte a giovani e famiglie che potranno intrattenersi per tutto il weekend tra stand di street food, arte, musica e tanti espositori.

L’iniziativa è organizzata da Stecca e CoBar, con l’obiettivo di attirare non solo i residenti ma anche turisti e appassionati, valorizzando uno dei luoghi simbolici di Torre del Greco. Ma non sarà soltanto un “mercatino dell’usato”: come sempre, l’evento mira a promuovere l’artigianato locale e a sensibilizzare sul tema della sostenibilità e del riuso.

Sono sempre più numerose, infatti, le persone che attribuiscono valore ed importanza agli oggetti di un tempo: non solo la nostalgia di vinili ed oggettistica dei decenni passati ma una vera consapevolezza del fatto che i prodotti possano avere una nuova vita, oltre a tanti capi soprattutto d’abbigliamento che la moda ripropone periodicamente come oggetti di culto.