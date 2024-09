Maltempo, a Torre del Greco un albero cade su un’auto: intervengono i vigili del fuoco

Un albero spezzato dal vento e caduto su un’auto in sosta nel parcheggio Palatucci: è una delle conseguenze della tromba d’aria che ha colpito Torre del Greco nella giornata di ieri 3 settembre.

Forte maltempo, albero caduto al parcheggio Palatucci

Poteva avere conseguenze ben più gravi l’improvvisa tromba d’aria che si è abbattuta su Torre del Greco nella giornata di ieri, 3 settembre 2024. Un evento climatico estremo come sempre più frequentemente si verificano sulle nostre regioni.

A colpire è stata la rapidità con la quale il cielo si è trasformato da azzurro cristallino a grigio plumbeo: verso le 10.30 fortissime folate di vento hanno creato non poche situazioni di pericolo in tutte le città della costa vesuviana.

A Torre del Greco, la forza del vento ha spezzato un albero nei pressi del parcheggio Palatucci, in via Alcide De Gasperi nel quartiere Sant’Antonio, a due passi dagli uffici comunali La Salle. L’albero è caduto su una delle auto in sosta nell’area di parcheggio: fortunatamente, nessuno era presente nella vettura né nelle immediate vicinanze ma il veicolo ha subìto danni. Per rimuovere l’albero e consentire di spostare l’auto è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco.

Anche uno yacht in difficoltà: persiste l’allerta meteo

Oltre a questo evento, ci è giunta segnalazione circa un’imbarcazione che pare avesse difficoltà di manovra a poche decine di metri dalle scogliere di via Litoranea, a Torre del Greco: lo yacht è stato visto ruotare su sé stesso nei primi momenti della violenta tempesta. Immediato l’intervento di una pattuglia della Guardia Costiera: il natante avrebbe comunque ripreso padronanza della propria rotta in pochi minuti, senza ulteriori difficoltà.

L’allerta meteo giunta dalla protezione civile ha spinto il sindaco Luigi Mennella a firmare un’ordinanza che impone la chiusura di cimitero, parchi e giardini pubblici: tale chiusura si protrarrà fino alle ore 14 di oggi, mercoledì 4 settembre.