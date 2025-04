La Gazzetta rilancia: “Napoli-Anguissa, è finita. Ecco il motivo della scelta”

Continua il caso attorno a Frank Zambo Anguissa. Il calciatore del Napoli secondo quanto riportano più fonti è sempre più vicino all’addio dalla maglia azzurra. I motivi sembrano essere prettamente legati alla volontà del calciatore, che vorrebbe provare una nuova esperienza.

Il centrocampista è uno degli uomini chiave dello schieramento tattico di Antonio Conte, nonostante ciò per Anguissa la volontà è quella di provare una nuova esperienza, dopo aver giocato in Inghilterra prima e in Italia poi. Sul caso ne ha parlato la Gazzetta dello Sport, che ha dato per certo l’addio.

Anguissa saluta Napoli? La Gazzetta dello Sport è sicura in merito

La stagione non è ancora finita ma impazzano i rumors di mercato. Quello sul centrocampista sembra essere tra i più caldi e il quotidiano è certo dell’addio al termine del campionato:

“Per il camerunese il Napoli ha esercitato l’opzione del rinnovo biennale, anche se l’idea era di puntare a un nuovo accordo, più lungo e più oneroso. Frank però ha preso tempo, vuole valutare le offerte che gli arriveranno e ha fatto sapere di voler provare una nuova esperienza all’estero. Insomma, nulla di deciso, ma una sua cessione è un’ipotesi da tenere sul tavolo”.