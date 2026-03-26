Apre il Giardino della Caccia alle Uova nel Napoletano: un villaggio di Pasqua per tutti

A Vico Equense, in provincia di Napoli, si celebra la Pasqua con un programma ricco di eventi e l’apertura del giardino per la caccia alle uova.

Pasqua a Vico Equense: apre il giardino della caccia alle uova

Un programma articolato che coniuga spiritualità, intrattenimento e valorizzazione del territorio è quello voluto dall’amministrazione comunale, capeggiata dal sindaco Giuseppe Aiello, con una serie di iniziative pensate per coinvolgere residenti e visitatori, con appuntamenti distribuiti tra fine marzo e inizio aprile.

Il calendario si apre domenica 29 marzo con un momento di forte intensità culturale e religiosa: alle ore 20:00, presso la Chiesa dei Santi Ciro e Giovanni, andrà in scena lo Stabat Mater di Giovanni Battista Pergolesi. Il concerto, affidato a interpreti di rilievo e accompagnato da organo, rappresenta un’occasione per riscoprire una delle opere più significative del repertorio sacro, in un contesto suggestivo e coerente con il periodo liturgico.

Il fine settimana successivo, sabato 4 e domenica 5 aprile, spazio alle famiglie con la Caccia alle uova, in programma presso il Giardino SS. Trinità e Paradiso. Sabato dalle 10:00 alle 19:00 e domenica dalle 10:00 alle 13:30, l’area si trasformerà in un villaggio tematico con attività ludiche, spazi fotografici, laboratori creativi e giochi all’aperto. Un’iniziativa pensata per i più piccoli ma capace di coinvolgere l’intera comunità.

Domenica, dalle 10:00 alle 15:00, sarà attivo anche il Trenino turistico sul percorso Monte Faito – Piazzale dei Capi: un’esperienza immersiva tra i paesaggi della montagna, rivolto a bambini e famiglie, con l’obiettivo di promuovere il patrimonio naturalistico locale.

“Abbiamo costruito un programma che tiene insieme identità e accoglienza. La Pasqua a Vico Equense non è solo un momento religioso ma anche un’opportunità per vivere il territorio in modo pieno, tra cultura, natura e socialità. Puntiamo ad offrire esperienze di qualità, capaci di attrarre visitatori e allo stesso tempo rafforzare il senso di comunità”– ha dichiarato il primo cittadino.

“Vico Equense ha tutte le carte per essere attrattiva tutto l’anno e momenti come questi rappresentano un tassello importante in questo percorso” – ha concluso.