A Napoli l’Uovo di Pasqua gigante tra Vesuvio, mare e scudetti: oltre 350 kg di cioccolato

Si chiama Cient’anne e passione l’uovo di Pasqua gigante realizzato da Gay Odin per celebrare la città di Napoli e il suo legame indissolubile con la squadra azzurra. Sarà visibile per tutto il periodo pasquale all’interno dello store della celebre cioccolateria in Vico Vetriera.

Pasqua, c’è l’uovo gigante di Gay Odin che omaggia Napoli

Un vero e proprio capolavoro di gusto, un uovo di cioccolato da record di oltre due metri di altezza, per un totale di 350 kg di cioccolato fondente: è l’ultima creazione di Gay Odin, rigorosamente azzurra, che richiama il mare di Napoli, il Vesuvio, lo stadio partenopeo, i 4 scudetti e l’immancabile Diego Armando Maradona.

L’uovo è stato presentato ieri in presenza dell’assessora al Turismo del Comune di Napoli, Teresa Armato. Proprio nella nota dell’assessorato si legge: “I turisti scelgono Napoli anche per il fascino delle botteghe storiche e per ammirare le creazioni dei maestri artigiani, che sopravvivono al tempo, preservando l’identità della città. Tra le botteghe storiche c’è Gay Odin dal 1888. L’uovo gigante potrà essere ammirato nell’opificio della Fabbrica di Cioccolato in Vico Vetriera per tutto il periodo pasquale”.

“Ormai è una tradizione e noi la attendiamo: pochi giorni prima di Pasqua, Gay Odin presenta il suo meraviglioso uovo gigante, che mette insieme l’arte del cioccolato e l’arte della pittura e riesce sempre a stupire. Una visione straordinaria, testimonianza del forte connubio tra cibo, arte e cultura, che rende sempre omaggio all’identità e all’autenticità di Napoli e alla sua storia. Dopo Napoli2500, quest’anno arriva l’uovo Cient’anne e passione che celebra i 100 anni del Calcio Napoli con il grande Diego Armando Maradona, i 4 scudetti, il Vesuvio, lo stadio e l’azzurro intenso del mare che bagna la città: 350 chili di bontà e bellezza” – ha dichiarato l’assessora Armato.

“Quanto il Calcio Napoli sia parte viscerale della storia della nostra città e del nostro popolo lo abbiamo visto con i 10.000 visitatori allo Stadio Diego Armando Maradona in occasione delle Giornate FAI di Primavera. Un plauso alla famiglia Maglietta e a Davide e Sveva che continuano a portare avanti con amore e passione la tradizione artigianale di famiglia e al maestro Fabio Cesaro che riesce sempre a regalarci grande bellezza”.