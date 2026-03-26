Napoli-Nazionale, amore interrotto: perché dal 1990 il tifo azzurro non è più lo stesso

Stasera a Bergamo ci sarà una partita importante per tutto il panorama calcistico italiano, un match che permetterebbe agli azzurri di mettere le mani sulla finale degli spareggi per staccare il pass Mondiale per quest’estate: un Mondiale che ormai manca dal 2014.

Tuttavia, in occasione della partita della Nazionale, Napoli si divide tra sostenitori dell’Italia e tra chi invece vede in queste partite una questione identitaria, scegliendo di non tifare, o addirittura tifare contro una nazione che non li rappresenta. Ma da dove parte questa spaccatura?

Il Mondiale di Italia ’90 come spartiacque

Napoli, Italia-Argentina, 3 luglio 1990. Il momento in cui la percezione della Nazionale Italiana cambiò agli occhi dei tifosi napoletani.

Il Napoli, guidato da Diego Armando Maradona, vince il secondo Scudetto della sua storia. Ma quell’estate fu diversa: il grande Diego torna al San Paolo, stavolta da avversario, per difendere una maglia diversa da quella napoletana, la maglia albiceleste.

Diego dirà poche ore prima del match: “Mi disgusta che ora tutti chiedano ai napoletani di essere italiani e di tifare contro la Selección. Napoli è stata sempre emarginata dal resto d’Italia, l’hanno condannata al razzismo più ingiusto”

Tuttavia, Napoli tifò per la nostra Nazionale, anche se alla fine fu l’Argentina ad esultare. L’Italia in quel momento cercava un capro espiatorio, e fu scelta Napoli, colpevole forse di non averci messo l’anima a tifare. Da quel giorno si creo questa spaccatura tra i tifosi napoletani.

Ma anche la Nazionale non cerca di ricucire la spaccatura

Da quel fatidico 3 luglio 1990, però, anche la Nazionale forse decide che la spaccatura gli sta bene: sono solo nove le partite giocate a Napoli negli ultimi 36 anni, mentre in 20 anni si è giocato solo tre volte; l’ultima volta è stata nel 2023 in Italia-Inghilterra per le qualificazioni degli Europei 2024.

La domanda sorge spontanea: se la Federazione Italiana non ha interesse a riavvicinare i tifosi del sud Italia, anche facendo giocare più spesso la squadra che rappresenta il nostro paese nella città di Napoli, forse la scelta di non tifare dei napoletani è lecita?