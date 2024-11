Plinio Medical Center, un importante network sanitario: dalla fase diagnostica a quella terapeutica

Plinio Medical Center, storico nome dell’ambito sanitario e diagnostico tra Torre del Greco ed Ercolano, rinasce grazie all’acquisizione da parte di Mimina Group.

A raccontare gli importanti progetti di crescita legati alla struttura, che resta nella sua tradizionale sede di via Ignazio Sorrentino a Torre del Greco, è il dottor Marco Caianiello, direttore generale di Mimina Group. Il gruppo nasce nel 1984 su iniziativa dei dottori Caianiello e di Izzo Teresa Mimina. Inizia la propria attività nel casertano con la gestione di alcuni centri di emodialisi: successivamente, nel 1997, grazie all’esperienza e all’affidabilità guadagnata sul campo, comincia ad investire per l’acquisizione e la gestione di case di cura sia nel casertano che a Napoli.

Plinio Medical Center da oggi è parte di Mimina Group

Plinio Medical Center è oggi una delle strutture di Mimina Group, complesso di realtà sanitarie attive tra le provincie di Napoli e Caserta. Si tratta dell’ultima acquisizione del gruppo: un nome storico del panorama sanitario e diagnostico corallino ed ercolanese, che Mimina punta a far tornare ad altissimi livelli di qualità, affidabilità e fiducia da parte dell’utenza.

Mimina Group è presente nella città di Napoli con Villa Cinzia, una struttura per acuti accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale per le branche di chirurgia, ostetricia, ginecologia ed ortopedia: la clinica conta 75 posti letto. Sempre a Napoli è presente la clinica Villalba, una struttura per acuti a carattere privatistico che sorge in una posizione assolutamente strategica. Entrambe le strutture offrono la più completa assistenza al paziente, inclusa la possibilità di effettuare interventi di tipo chirurgico ai massimi livelli di professionalità e sicurezza.

A Capua è invece presente Villa Ortensia, struttura di post acuzie che eroga prestazioni di lungodegenza cod.60 accreditata con il SSN. Il gruppo vanta, inoltre, una rete di strutture specializzate in diagnostica per immagini, laboratorio di analisi e poliambulatorio a San Prisco, Aversa, San Giorgio a Cremano, Torre del Greco ed Ercolano.

I punti di forza del Plinio Medical Center

Plinio Medical Center è oggi composta da un laboratorio di analisi, un poliambulatorio privato ed un centro di radiologia. Presente anche un reparto di odontoiatria composto da tre riuniti ed un ambulatorio chirurgico per esami specifici come gastroscopie o colonscopie. “Il nostro grande punto di forza è quello di fare parte di un network – spiega il dott. Caianiello – e questo ci differenzia enormemente dai tanti centri sul territorio. Il paziente che entra in uno dei nostri centri può essere supportato costantemente, dalla diagnosi alle terapie, seguendo il paziente passo dopo passo e garantendo continuità di servizio”.

“Questo è un aspetto che va nella direzione del massimo rispetto delle persone che cercano di risolvere un problema di salute e non è giusto che vengano “rimpallate” da una parte all’altra. Le nostre strutture, infatti, a partire dal Plinio Medical Center, si occupano della fase diagnostica per poi curare sia gli aspetti terapeutici che, eventualmente, riabilitativi, anche a livello chirurgico“.

“Vogliamo contribuire alla crescita di Torre del Greco e al suo bisogno di salute”

“Noi di Mimina Group abbiamo voluto fortemente entrare nella realtà territoriale di Torre del Greco perché crediamo in una sanità che si basi su un rapporto di prossimità: da qui, possiamo creare quel ponte verso le altre strutture della nostra rete, sicuri di fidelizzare e soddisfare sempre il paziente. La fiducia è la prima cosa che cerchiamo di conquistare nel nostro operato: per questo abbiamo scelto di mantenere lo storico marchio Plinio in un bacino importante come Torre del Greco”.

La scelta di aprire le porte a Torre del Greco è stata determinata da diversi fattori: “Si tratta della città più importante dell’ASL NA 3, dove ad oggi manca un’alternativa sanitaria all’ospedale Maresca. È, inoltre, per noi un’occasione di crescita per il nostro gruppo quella di essere presenti in una città in fermento, in forte crescita e rinnovamento come Torre del Greco. Vogliamo essere una componente importante di questa crescita sia dal punto di vista sociale, sia per il bisogno di salute, viste le notorie falle del servizio pubblico: una su tutte, le lunghe liste di attesa“.

“La forza del gruppo? Referti in un giorno, operazioni chirurgiche in 48h”

Tra i vantaggi di assoluto rilievo di una struttura come Plinio Medical Center che fa parte di un network c’è certamente la velocità nei tempi di risposta: con laboratori che riescono a dare risultati in 24 ore, una struttura aperta 11 ore al giorno compreso il sabato e quindi vicina alle esigenze di tempo e di salute dei cittadini, oltre che con la possibilità di reindirizzare verso le altre strutture di cura del gruppo in tempi record: “Se viene diagnosticata una frattura al femore a Torre del Greco, possiamo operare a Villa Cinzia in 48 ore. E dopo possiamo pure seguire la riabilitazione. Penso che sia un vantaggio introvabile altrove”, spiega il dott. Caianiello.

Oggi il Plinio Medical Center diventa uno dei nodi di questa rete: una realtà ben solida e capillarmente diffusa grazie ad un’impronta di professionalità ed affidabilità che ha reso ciascuna struttura un vero punto di riferimento nei rispettivi campi.

Plinio Medical Center, dove si trova e contatti

Plinio Medical Center si trova in via Ignazio Sorrentino 29 (con ingresso anche dal Viale Aldo Moro), nel pieno centro di Torre del Greco.

Telefono: 081 1952 1575

Whatsapp: 345. 7073471

Facebook: Plinio Medical Center Torre del Greco