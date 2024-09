Un drammatico incidente si è verificato quest’oggi a Torre del Greco. Nel primo pomeriggio, due ragazzi a bordo di una Volkswagen Polo sono andati a sbattere contro il palo di un lampione in via Montedoro, nei pressi della scuola elementare Don Milani e dell’ospedale Maresca.

FOTO/ Torre del Greco, incidente shock: il motore schizza fuori dall’auto. Due giovani gravi

Probabilmente a causa dell’alta velocità, il conducente dell’auto ha perso il controllo, andando ad impattare contro il marciapiedi. L’impatto è stato talmente violento da provocare il ribaltamento dell’auto, che ha finito la propria corsa contro il lampione comunale distruggendosi totalmente.

Addirittura, il motore dell’auto è schizzato fuori dal cofano, ricadendo al suolo a metri di distanza. Come testimoniato da alcuni presenti, i soccorsi del 118 sono giunti sul posto dopo circa mezz’ora con due ambulanze, dopo aver ricevuto numerose chiamate dei tanti residenti della zona che hanno assistito alla terrificante scena: i sanitari hanno estratto vivi i due giovani dalle lamiere del veicolo completamente accartocciato, trasportandoli poi d’urgenza all’ospedale del Mare.

Secondo le prime informazioni, per fortuna non sarebbero in pericolo di vita.