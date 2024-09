Alfonso e Vincenzo Desiderio sono due fratelli che hanno fatto della propria passione un lavoro. L’Autocarrozzeria Fratelli Desiderio è da 32 anni uno dei punti di riferimento per gli automobilisti di Torre del Greco.

Situata in viale Sardegna 17, offre una gamma di servizi notevole. Come notevole sono la competenza e la dedizione al lavoro che si respirano entrando nella loro unica sede.

Autocarrozzeria F.lli Desiderio DSD Group, dal 1992 competenza ed efficienza al servizio degli automobilisti

“L’azienda è nata nel lontano 1992. È cresciuta in questi 32 anni di attività. Siamo sempre stati unica sede, qui a Torre del Greco, in viale Sardegna 17. Io e mio fratello avevamo 24 e 22 anni quando, con tenacia e ambizione, siamo riusciti a diventare quello che siamo oggi. Il nostro orgoglio è quello di lavorare insieme collaboratori storici, che sono con noi da anni. Inoltre abbiamo il privilegio di aver coinvolto nell’attività anche i nostri figli: dopo il loro ingresso, l’Autocarrozzeria Fratelli Desiderio si è trasformata in Autocarrozzeria DSD Group.

Già da piccoli nutrivamo una forte passione per le auto. Abbiamo fatto la cosiddetta gavetta, per circa 13 anni, fin dalla tenera età. Dopodiché abbiamo deciso di metterci in proprio. Avevamo voglia di crescere, di emergere.

Attualmente ci occupiamo di, carrozzeria, soccorso stradale, noleggio a breve termine di auto di piccola cilindrata, montiamo dispositivi satellitari per le assicurazioni, siamo fiduciari di parecchie compagnie assicurative. Contiamo di aprire di qui a breve una nuova sede, abbracciando tutto quel che concerne la meccanica e le gomme.

I nostri punti di forza risiedono nella nostra dedizione alla cura dei dettagli, dei particolari. Ci mettiamo la faccia, sempre. Siamo in prima fila tutti i giorni per offrire il meglio alla nostra clientela.

C’è sempre da imparare in questo mondo, questo è chiaro, ma noi facciamo di tutto per apprendere e crescere. Ci teniamo a ringraziare i nostri clienti: è grazie a loro che siamo arrivati fin qui.

Facciamo corsi di aggiornamento, ad esempio sulle auto elettriche e le vernici. Ne seguiamo circa 5 o 6 all’anno, proprio per essere sempre sul pezzo, come si suol dire, e per garantire la massima competenza a chi si affida a noi.

La sicurezza sul lavoro è per noi fondamentale. Lavoriamo con delle attrezzature molto pericolose, quindi è necessario essere eruditi e seguire alla lettera le procedure previste dalla legge per evitare qualsiasi tipo di infortunio. Anche per questa tematica seguiamo corsi d’aggiornamento periodici assieme a tutto il personale specializzato.

Autocarrozzeria DSD Group, i servizi offerti agli automobilisti

Abbiamo un servizio dedicato al soccorso stradale, un carro attrezzi qui in sede, pronto a soccorrere la clientela per qualsiasi tipo di emergenza. Inoltre possiamo fornire gli utenti di auto sostitutive, per andare incontro alle loro esigenze nei giorni in cui la vettura è ferma da noi.

La nostra gamma di servizi offre, tra l’altro, l’assistenza tecnico legale, la gestione completa delle pratiche di sinistro, la riparazione e la sostituzione di parabrezza e cristalli, la sostituzione di batterie, il servizio levabolle, l’installazione di impianti GPL.

Inoltre siamo installatori autorizzati di dispositivi satellitari e carrozzeria fiduciaria delle migliori compagnie assicurative.

In aggiunta, offriamo ai nostri clienti l’installazione di sensori per semplificare le manovre per parcheggiare la propria auto, l’installazione di pellicole oscuranti in maniera tale da avere maggiore privacy nell’abitacolo, un comodo servizio levabolle, l’installazione del funzionale antifurto block shaft, l’installazione di ganci traino, la rigenerazione dei fari anteriori e posteriori a prescindere dalla tecnologia e dell’aria condizionata, il controllo per il tagliando previsto dalla normativa vigente in Italia e tanto altro ancora.

Infine, nel nostro ampio salone potrete trovare tantissime modelli di auto usate che potrebbero fare al vostro caso”.

In sintesi, l’Autocarrozzeria dei Fratelli Desiderio, oltre ad essere un’azienda che opera da tantissimi anni nel settore automobilistico, è diventato un vero e proprio punto di riferimento, non solo di Torre del Greco, ma di tutta l’area vesuviana e napoletana, per qualsiasi tipo di riparazione sulle quattro ruote.

La qualità dei servizi offerti è garantita dal personale altamente qualificato, e dall’utilizzo di apparecchiature e macchinari di ultima generazione. Precisione, rapidità, efficienza.

Presso questa autocarrozzeria potrete trovare non solo la competenza di un personale che saprà risolvere ogni genere di necessità legata alla carrozzeria della propria auto (riparazione, verniciatura, sostituzione batteria, etc) ma anche un fornito magazzino presso il quale poter acquistare a prezzi competitivi qualsiasi genere di ricambio per auto.

AUTOCARROZZERIA DSD GROUP DEI F.LLI DESIDERIO

DOVE: Viale Sardegna, 17 80059 Torre del Greco NA, Italia

TELEFONO: 331 701 6003 – 081 883 1131

SITO WEB: https://autocarrozzeriadesiderio.it/

EMAIL: desiderio@autocarrozzeria.info