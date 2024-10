Primo evento Plastic Free a Torre, pulizia del parco giochi a via Calastro: ecco come partecipare

Si terrà domenica 6 ottobre 2024 il primo evento Plastic Free a Torre del Greco: il luogo scelto per il clean-up è l’area giochi di via Calastro.

Primo evento Plastic Free a Torre del Greco

Un parco giochi ridotto a pattumiera, come testimonia il nostro reportage del 2 agosto scorso: bottiglie, cartacce, incuria generale ma gran parte dei rifiuti presenti sul posto sono costituiti da plastica. Paradossalmente, il luogo “ideale” per la prima giornata Plastic Free nel comune di Torre del Greco.

Il protocollo d’intesa firmato il 15 aprile tra il sindaco Luigi Mennella ed il referente provinciale di Plastic Free, Francesco Gallina, punta a candidare Torre del Greco tra le prime 100 città plastic free d’Italia: si comincia, anche simbolicamente, da via Calastro, luogo d’origine del primo nucleo abitativo di quella che oggi è la quarta città della Campania.

Si ripulisce via Calastro: tutti i dettagli

L’evento di pulizia ambientale organizzato dalla Onlus Plastic Free, attiva dal 2018 con eventi di sensibilizzazione, attività di tutela ed incontri nelle scuole, è patrocinato dal comune di Torre del Greco. L’iniziativa si svolge in collaborazione con altre realtà del territorio: AEC, AGESCI Gruppo Scout e Fondalicampania APS.

Per partecipare è obbligatoria la registrazione sul sito Plastic Free a questo link. I minori di 16 anni potranno partecipare solo se accompagnati da un adulto a sua volta registrato.

“Abbiamo scelto quest’area per il clean-up a causa del degrado ambientale che la colpisce, dovuto all’accumulo di plastica e rifiuti. Questo evento sarà l’occasione per dare nuova vita non solo all’area giochi, ma anche ai suoi dintorni, riqualificando uno spazio prezioso per la nostra comunità” spiega Daniela Tatè, referente cittadina di Plastic Free.

L’appuntamento, quindi, è per domenica 6 ottobre alle ore 9.30 presso il parco giochi di via Calastro: i partecipanti riceveranno sul posto i guanti per le attività di pulizia ma potranno anche portare i propri. Ci sarà anche una sorpresa per i più “veloci”: il primo partecipante ad arrivare sul posto riceverà in omaggio un’iconica maglietta blu di Plastic Free.