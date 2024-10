Parcheggio “discarica” in Litoranea: tra i rifiuti anche le uniformi degli ausiliari del traffico

Le uniformi degli ausiliari del traffico buttate tra i rifiuti: succede nell’area parcheggio di via Crescenzo Mazza, sulla Litoranea di Torre del Greco.

Le uniformi degli ausiliari tra i rifiuti in Litoranea

La storia ha dell’incredibile: un parcheggio a due passi dal lungomare di Torre del Greco, una delle poche aree di sosta della zona in un’area che si appresta a vivere una profonda trasformazione con imminenti ed importanti lavori di valorizzazione, fiore all’occhiello dell’offerta turistica cittadina, è diventata letteralmente una discarica.

L’area che un tempo ospitava anche i cassoni per la raccolta differenziata dell’intero quartiere era stata recuperata e destinata totalmente alla sosta, con l’installazione di una delle ecoisole elettroniche cittadine e, presto, con l’area di sosta del servizio bike sharing.

Ma stando alle immagini che abbiamo raccolto sul posto, l’area risulta totalmente abbandonata ed invasa da rifiuti di ogni genere: le aiuole sono un’unica grande pattumiera, con buste della spazzatura, interi elementi di mobilia, frigoriferi ed altri RAEE praticamente ovunque. La spazzatura sta invadendo anche gli stalli destinati alla sosta, con elettrodomestici abbandonati proprio in mezzo al parcheggio.

Sulle cravatte il logo di un comune

Ma ciò che rende davvero incredibile la storia è che in mezzo a questi rifiuti sono “apparse” quattro uniformi degli ausiliari del traffico. Si tratta di set di abbigliamento completi di giubbotti, pettorine fluorescenti e cravatte con tanto di logo comunale stilizzato: un albero in primo piano con il Vesuvio fumante sullo sfondo, che con tutta probabilità rappresenta lo stemma del vicino comune di Boscoreale.

Al momento non è ovviamente dato sapere chi siano i responsabili di tale atto: ma il colpo d’occhio delle uniformi degli ausiliari del traffico, simbolo di chi dovrebbe tutelare l’ordine e garantire il rispetto delle regole nelle strade delle nostre città, buttate in maniera incivile in mezzo a frigoriferi e cartoni delle pizze in mezzo ad un parcheggio pubblico lascia abbastanza sbigottiti.

Grave pericolo anche per la sicurezza pubblica

Oltre al danno ambientale ed al gesto vergognoso per il vivere civile, il vile atto fa riflettere per due motivi. Il primo è che, in vista della stagione fredda, le uniformi ed in particolar modo i giubbini potevano essere rese neutre, ripulite ed utilizzate per permettere a meno abbienti e senza tetto di ripararsi dalle basse temperature invece di finire in mezzo alla spazzatura.

Il secondo è che tali particolari indumenti dovrebbero eventualmente seguire un percorso di smaltimento particolare: non sono rari nella cronaca i casi di malintenzionati che compiono crimini spacciandosi per tutori dell’ordine e, di certo, mettere a disposizione i giubbotti d’ordinanza buttati in mezzo ad un parcheggio pubblico non rende loro la vita più difficile.