Farmacista di Torre del Greco precipita da 5° piano e muore: tragedia nel Casertano

Una farmacista di 53 anni originaria di Torre del Greco è morta dopo essere precipitata dal quinto piano. La vittima è Filomena Sorrentino, professionista che ormai da tempo viveva nel Casertano insieme a suo marito ed i tre figli. Il corpo è stato ritrovato questa mattina da uno dei condomini che abita nello stesso parco, sito a San Nicola la Strada.

Morta farmacista originaria di Torre del Greco

Il condomino ha immediatamente allertato i soccorsi, ma purtroppo non è stato possibile far nulla per salvare la vita alla donna che è morta sul colpo. Filomena Sorrentino era nata a Torre del Greco e lavorava come farmacista. Dalle informazioni che siamo riusciti a reperire, sarebbe stata una studentessa del Liceo Scientifico Nobel. Aveva messo su una famiglia insieme a Silvio, suo marito, con il quale aveva dato alla luce tre figli: due maschi ed una femmina. Dopo gli accertamenti del caso la salma è stata messa a disposizione della famiglia per i funerali.

Si può sempre chiedere aiuto: ecco come

Chiunque può avere pensieri di suicidio, la cosa fondamentale è non sottovalutarli né fingere di non averli. A volte si fa fatica a vedere una via d’uscita a problemi che sembrano enormi, ma è non mai così: a tutto c’è rimedio e si deve sempre essere ottimisti. Per questo bisogna chiedere aiuto, ai propri familiari, amici o affidarsi ad esperti come Telefono Amico. Inoltre è possibile far riferimento agli psicologi presenti nelle Asl della Regione Campania.