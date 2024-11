Torre del Greco, scoperto a sversare un frigo e altri ingombranti: batosta da 500 euro

Gli agenti di polizia municipale hanno individuato un furgoncino sospetto lungo via Nazionale a Torre del Greco, dal quale era visibile un frigorifero. Insospettiti, hanno deciso di seguirlo, notando che si dirigeva verso l’area degli ex uffici comunali in viale Sardegna. Giunti sul posto, hanno atteso che l’uomo scaricasse i rifiuti ingombranti presenti nel veicolo, con l’intenzione di disfarsene illegalmente. A quel punto, lo hanno bloccato, identificato e sanzionato.

Torre del Greco, sversa di tutto per strada

L’episodio è avvenuto ieri pomeriggio, lunedì 4 novembre, durante i controlli quotidiani del territorio da parte del personale dell’ufficio contravvenzioni, sotto la direzione del dirigente Gennaro Russo e della tenente Marianna Luciano. Gli agenti, impegnati nella prevenzione dell’abbandono illecito di rifiuti, hanno così colto in flagrante un 65enne residente nella zona di Cappella Bianchini. In linea con l’ordinanza del sindaco Luigi Mennella, che regola il corretto smaltimento dei rifiuti, all’uomo è stata comminata una sanzione amministrativa di 500 euro. Inoltre, è stato denunciato alle autorità competenti per violazioni ambientali legate allo sversamento illegale e all’abbandono di rifiuti.

Continua quindi l’azione della polizia municipale contro il deposito illecito di rifiuti: recentemente sono state emesse numerose sanzioni nei confronti di cittadini sorpresi a conferire i propri scarti in orari, luoghi o modalità non conformi alle normative vigenti. In passato, grazie anche alla collaborazione di alcuni cittadini, sono stati individuati ulteriori responsabili di sversamenti abusivi, in contrasto con le disposizioni dell’ordinanza attualmente in vigore.