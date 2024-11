Luci spente per guardare le stelle: evento gratuito a Torre del Greco con telescopi e scienziati

“Notte di stelle e pianeti” è il nome dell’iniziativa promossa da AstroCampania che porterà il cielo stellato nel centro cittadino: appuntamento al complesso La Salle, dove per l’occasione saranno spente tutte le luci.

La notte delle stelle, naso in sù a Torre del Greco

Organizzata da AstroCampania ETS con il patrocinio morale del comune di Torre del Greco, sabato 9 novembre dalle 17:30 alle 19:30 presso il complesso “La Salle” si terrà la prima edizione della manifestazione dedicata all’osservazione del cielo autunnale intitolata “Notte di Stelle e Pianeti”.

Una volta spente le luci nell’area interessata dalla manifestazione, saranno mostrati al pubblico la Luna e i giganti gassosi Giove e Saturno con le loro lune, nonché altri oggetti del cielo autunnale a seconda delle condizioni di visibilità.

AstroCampania è l’ente del terzo settore che riunisce tutti gli appassionati di astronomia ed osservazione del cielo in Campania ma non solo: l’associazione, anche grazie ai numerosi eventi promossi, mette in contatto tanti semplici amatori con divulgatori ed esperti del settore.

L’evento è gratuito ed adatto ai bambini

Quello in programma a Torre del Greco è un evento “spaziale” e gratuito che porta il cielo stellato nel centro cittadino e lo rende fruibile a tutti, grandi e soprattutto piccoli, grazie alla presenza di scienziati, strumentazioni tecnologiche e postazioni di osservazione.

“Alzate gli occhi al cielo con questo evento unico per gli amanti del cielo e degli astri. Saremo presenti con postazioni osservative, guidati da divulgatori esperti che mostreranno ai telescopi i principali oggetti celesti visibili: Giove, Saturno, le Pleiadi, le Nebulose”, annunciano da AstroCampania, “l’evento è adatto ai bambini e non è necessaria la prenotazione”.

L’appuntamento è quindi per sabato 9 novembre 2024 presso il complesso La Salle a Torre del Greco, in viale Campania 1, dove l’area di parcheggio sarà “oscurata” per l’occasione. L’evento sarà all’aperto: in caso di avverse condizioni meteorologiche sarà riproposto il giorno successivo, domenica 10 novembre.