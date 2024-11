Piccoli lavori in casa? Con l’aiuto e la consulenza di BME sono alla portata di tutti

I piccoli lavori in casa diventano alla portata di tutti quando si ha il supporto giusto dei professionisti del settore: ne parliamo con i professionisti di BME, l’azienda della famiglia Battiloro, storico punto di riferimento nel vesuviano per la vendita di materiale elettrico e termoidraulico.

Lavori in casa: è più facile con il supporto di BME

Nel mondo della manutenzione domestica, spesso piccoli guasti elettrici o idraulici sono alla portata di chiunque, purché si abbia un po’ di pazienza e la giusta guida. Oggi incontriamo Giampiero Battiloro, titolare della BME: l’azienda situata a Torre del Greco è un riferimento per la fornitura di materiali elettrici e termoidraulici, da sempre al fianco di professionisti e privati in cerca di soluzioni pratiche e affidabili. Con lui suo figlio Ciro, suo braccio destro ed interfaccia costante con i clienti.

Cosa distingue la BME dalle altre aziende del settore? “BME ha un obiettivo chiaro: offrire materiali di qualità ma anche un supporto concreto e accessibile – spiega Giampiero Battiloro – Non ci limitiamo a vendere prodotti, ma offriamo una vera e propria consulenza, soprattutto per chi vuole cimentarsi nei piccoli lavori di casa. Oggi sono in tanti a provare a fare da sé, ed è un trend che vediamo crescere. Con la giusta guida, anche una riparazione che può sembrare complicata diventa fattibile.”

“Ma non bisogna pensare soltanto alle riparazioni: piccoli interventi di impiantistica, migliorie, upgrade all’ambiente in cui si vive sono facilmente alla portata dell’utente medio. Ovviamente bisogna avere, come per ogni cosa, una minima infarinatura di ciò che si sta per fare: ma, alla fine, la soddisfazione per il risultato ottenuto è ancora più grande”.

L’esperienza dei professionisti al servizio del pubblico

Ciro Battiloro spiega come si possono aiutare i clienti meno esperti a prendere confidenza con i materiali e le tecniche: “Uno dei nostri obiettivi è stato subito quello di mettere a disposizione delle persone una guida chiara, soprattutto per chi si approccia al fai-da-te. Diamo consigli personalizzati e, per molti prodotti, forniamo anche piccole dimostrazioni in negozio. Così i clienti non solo acquistano ciò che serve, ma capiscono come usarlo. A volte sono dettagli, come spiegare quale tipo di raccordo si adatta meglio o come verificare la sicurezza di un impianto, ma per chi è alle prime armi fa la differenza.”

Un’esperienza aziendale, quella di BME, lunga quasi 50 anni e totalmente assorbita sia da Ciro che dall’intero staff di collaboratori: maturata grazie ad un servizio costantemente di alto livello rivolto sia ad aziende ed installatori che all’utenza finale. Una realtà, insomma, capace di dialogare con tutti i potenziali clienti, ad ogni livello.

Il fai-da-te è un trend in crescita: “Si, ma con attenzione e i giusti consigli”

Giampiero, quale tipo di lavori domestici consigliate di fare autonomamente? “Direi quelli di base: sostituire una presa, installare un lampadario, cambiare un galleggiante ed altre operazioni non troppo complesse. Naturalmente, quando serve l’intervento di un tecnico, consigliamo di non improvvisare. Ma per molte attività, un po’ di pratica, attenzione, ed i giusti materiali sono tutto ciò che serve.”

Un trend, quello del fai-da-te nei lavori domestici, cresciuto negli ultimi anni grazie anche a tanti tutorial presenti sul web: ma ciò che BME offre è differente, ovvero un’assistenza faccia a faccia all’interno di una consolidata realtà di vendita, vicina alle esigenze dei clienti e che riesce ad offrire, nello stesso luogo, i prodotti più adatti a risolvere i propri problemi, la qualità di brand e materiali di prim’ordine, ed una consulenza attenta e cordiale.

“Credo che oggi le persone siano più inclini a cimentarsi – spiega Ciro Battiloro – sia per risparmiare che per la soddisfazione personale di fare da sé. E noi, come BME, siamo qui per aiutarli a farlo in sicurezza e con i migliori materiali.” Con l’aiuto di BME, anche chi non è un tecnico può avvicinarsi al mondo della manutenzione domestica, con la tranquillità di essere guidato da esperti. Un piccolo intervento in casa può essere semplice e, grazie alla consulenza dei Battiloro, diventa anche alla portata di tutti.

BME, materiale elettrico e termoidraulico: dove si trova e contatti

L’azienda dispone anche di un sito ecommerce raggiungibile all’indirizzo www.bme-srl.it con una vasta gamma di prodotti in pronta consegna. Il punto vendita di BME, Battiloro Materiale Elettrico e Termoidraulica, si trova a Via Cavallerizzi 51/F a Torre del Greco (NA).

Telefono: 081 881 9687

Cellulare: 3737478191 / 3663593222

Email: info@bme-srl.it

Facebook: BMEsrl

Instagram: @bme_srl

Linkedin: BME S.r.l.