Violenza brutale a Torre del Greco: picchia compagna e suocera davanti al figlio di 3 anni

A Torre del Greco un uomo è stato arrestato con l’accusa di maltrattamenti in famiglia: dopo anni di violenze, si sarebbe scagliato non solo contro la compagna ma anche contro la suocera.

Arrestato a Torre del Greco: picchia compagna e suocera

La coppia, con un bambino di 3 anni, vive a casa della suocera. Erano insieme da ben 8 anni ma le prime avvisaglie di violenza da parte dell’uomo sarebbero emerse dopo qualche anno di relazione. Lui, 27enne, è un lavoratore marittimo, imbarcato per mesi in mare, per questo motivo torna a casa dopo lunghe assenze e sembrerebbe lasciar spazio solo alla rabbia.

Stando a quanto emerso, avrebbe più volte colpito la compagna e insultato anche sua madre, il tutto davanti agli occhi terrorizzati del figlio piccolo. Avrebbe, inoltre, imposto alla convivente di isolarsi, di non incontrare le amiche, non esitando a colpirla brutalmente.

Violenza che ha raggiunto il suo culmine proprio nel pomeriggio di ieri quando, appena rientrato in casa dopo la traversata in mare e convinto di essere tradito dalla compagna, avrebbe iniziato a prenderla a schiaffi, tirandole i capelli, per poi scaraventarle addosso una sedia di plastica che si trovava in cucina. Afferrandola per il collo le avrebbe poi fatto saltare un dente, picchiandola anche col casco da motociclista.

La suocera, che tra le grida della figlia avrebbe iniziato a filmare il tutto terrorizzata, sarebbe stata presa in pieno da un calcio alla pancia, perdendo i sensi poco dopo. Qualcuno, avvertendo le urla, avrebbe allertato il 112 e in pochi istanti presso l’abitazione sono giunti i carabinieri della sezione radiomobile di Torre del Greco.

Per il 27enne scattano le manette, viene trasferito presso il carcere di Poggioreale dove dovrà rispondere di maltrattamenti in famiglia. Agli atti finiranno anche quelle registrazioni terribili, di pochi secondi, mostrare ai militari durante la stesura della denuncia. Per le vittime lesioni ritenute guaribili in 5 giorni.