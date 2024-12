Maurizio De Giovanni a Torre del Greco: incontro sull’ultimo libro del Commissario Ricciardi

Giovedì 12 dicembre, alle ore 18.30, il rinomato scrittore Maurizio de Giovanni sarà l’ospite protagonista del prossimo incontro del ciclo “BCP per la cultura”, organizzato dalla Banca di Credito Popolare di Torre del Greco. L’evento si terrà nella suggestiva sede storica dell’istituto, a Palazzo Vallelonga (Corso Vittorio Emanuele, 92).

Maurizio De Giovanni a Torre del Greco

L’autore napoletano, accolto dal Presidente della Banca, Mauro Ascione, discuterà del suo ultimo libro Volver – Ritorno per il commissario Ricciardi, pubblicato da Einaudi il 26 novembre scorso. L’incontro sarà moderato dal giornalista Gianni Russo. L’ingresso è gratuito, fino a esaurimento posti.

L’iniziativa rientra nel programma BCP per la cultura, che per la Banca rappresenta un’occasione di confronto e riflessione culturale con la comunità locale. Un’opportunità per condividere il ricco patrimonio culturale del territorio e promuovere la crescita collettiva, creando momenti di scambio e valorizzazione delle nostre tradizioni e identità. L’obiettivo è trasformare Palazzo Vallelonga in un vero e proprio punto di riferimento culturale per tutti, contribuendo così allo sviluppo e al rafforzamento del legame sociale e culturale del nostro territorio.