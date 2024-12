Il Cammeo di Torre del Greco sbarca in TV: diventa un premio di valore internazionale

Il Cammeo di Torre del Greco sbarca in televisione diventando un premio di valore internazionale: il capolavoro torrese è stato scelto come riconoscimento da destinare ai vincitori dell’edizione 2024 del Premio Penisola Sorrentina, la prestigiosa rassegna dedicata al cinema e all’audiovisivo.

Il Cammeo di Torre del Greco al Premio Penisola Sorrentina 2024

Un elegante cammeo è stato consegnato ai vincitori del prestigioso riconoscimento cinematografico, giunto quest’anno alla ventinovesima edizione e che si appresta a festeggiare nel 2025 un importantissimo trentennale. Anna Foglietta, Mario Venuti, Nadia Rinaldi, Leo Gassmann, Maurizio Mattioli, Luca Manfredi, Luca Ward, Ornella Muti: sono solo alcuni dei protagonisti del Premio che hanno ricevuto il trofeo insignito del prezioso gioiello.

A Natale e gennaio prossimi, l’organizzazione produrrà una serie di speciali televisivi dedicati ai premiati, con un approfondimento legato alla storia di questo oggetto torrese scelto come premio di valore. Negli scorsi mesi, al Teatro Tasso di Sorrento, diversi rappresentanti delle istituzioni campane e attori hanno consegnato ai vincitori i cammei realizzati dall’incisore torrese Francesco Scognamiglio. Presente anche il sindaco Luigi Mennella, invitato sul palco dai due co-conduttori Antonio Salvoni e Sabrina Torello (entrambi torresi).

I soggetti artistici incisi su conchiglia sono tratti dal ciclo di opere L’uomo e il Vesuvio dell’artista sannita Giuseppe Leone che ha fortemente contribuito negli anni alla valorizzazione del cammeo torrese attraverso mostre ed iniziative speciali del Premio Penisola Sorrentina, tra cui una giunta anche al Palazzo della Meridiana di Genova, nell’ambito del circuito Unesco dei Rolli.

La particolarità di questa iniziativa culturale sta non solo nel fatto che il Premio Penisola Sorrentina ha scelto di caratterizzarsi su scala nazionale un prodotto d’eccellenza tipicamente torrese ma anche nella decisione di legarsi ad un materiale che nel mondo dell’arte può essere per alcuni aspetti completamente inedito, per altri assai tradizionale: il cammeo, appunto.

Un’azione di marketing culturale promossa dall’Organizzazione e sostenuta dall’amministrazione comunale che rende il cammeo – che racchiude in sé valenza artistica, simbolica e territoriale – l’oggetto simbolo da presentare e consegnare durante un evento-spettacolo di rilievo con artisti di fama nazionale ed internazionale.