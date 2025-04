Conte pensa a Bologna-Napoli: il tecnico ha un ballottaggio non facile da sciogliere

Antonio Conte ha un dubbio di formazione in vista di Bologna-Napoli. Le ultime in merito

Il Napoli si prepara alla sfida di lunedì sera contro il Bologna. Il Dall’Ara sarà un crocevia fondamentale per il sogno scudetto degli azzurri, nella speranza che l’Inter possa perdere qualche punto nella delicata trasferta di Parma.

Per Antonio Conte c’è abbondanza di uomini, infatti il tecnico avrà tutta la rosa a disposizione. Nonostante ciò quasi tutte le scelte sembrano oramai essere prese, tranne una. Più precisamente in mediana, dove Gilmour e Anguissa si giocano una maglia dal primo minuto.

Conte ha un dubbio per Bologna-Napoli, a centrocampo è duello

Sulle ultime di formazione ne ha parlato TuttoNapoli, il dubbio in mediana è serrato. L’opzione doppio-play piace ad Antonio Conte e sembra essere leggermente in vantaggio:

“Con quasi tutto l’organico a disposizione, Antonio Conte dunque può anche scegliere in base alle caratteristiche dell’avversario o al piano che vorrà impostare a Bologna. Di fronte ci sarà l’avversario che recupera più palloni in alto e che concede meno tocchi prima di un recupero-palla: la chiave sarà dunque l’uscita difensiva ed il ballottaggio ad oggi riguarda Gilmour, che ha fatto benissimo al fianco di Lobotka nell’ultimo periodo al posto di Anguissa che però è pronto a rientrare da titolare. Conte deciderà probabilmente in base a come imposterà la gara: provare ad uscire palla a terra, col palleggio, col doppio play oppure con meno rischi entrando più nei duelli?”.