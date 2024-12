Turris, ribaltone in vista: Conte esonerato, i corallini puntano all’ex Di Deo

Porte girevoli in casa Turris, esonerato Conte e al suo posto arriverà post Monopoli l’ex Di Deo

Dopo il salvataggio in extremis di ieri, la Turris continua la sua avventura nel girone C di Serie C. Secondo quanto raccolto, i corallini sono prossimi ad annunciare l’esonero di Mirko Conte dopo soli cinque mesi di lavoro. La scelta sarebbe legata ad una volontà del dirigente Ettore Capriola di voler cambiare pedina sulla panchina, nonostante il tecnico di Tradate abbia pochissime colpe se non nessuna su questo inizio di stagione dove ha raccolto sul campo col suo gruppo 16 punti (11 dopo le varie penalizzazioni che a breve diventeranno dieci). Per il suo successore si pensa ad un ritorno: l’avvicendamento avverrà però solo dopo la trasferta di Monopoli.

Turris al vice Forzati, mentre si punta al ritorno di Guido Di Deo

In vista della trasferta di Monopoli in programma venerdì sera alle ore 20:30, sulla panchina della Turris ci sarà il secondo di Conte, Guido Forzati. Nel futuro immediato però il nome sondato è quello di Guido Di Deo, allenatore stimato ed apprezzato a Torre del Greco nella passata stagione, quando nell’organigramma figurava come vice di mister Leonardo Menichini nella bellissima ed emozionante corsa che ha portato alla salvezza diretta la Turris all’ultima giornata con la vittoria di Brindisi.

L’arrivo del tecnico sarebbe previsto solamente dopo la sfida contro il Monopoli in programma venerdì sera. Si avrà poi tempo per riassestare la rosa e capire cosa potrà cambiare, visto che il “fuggi fuggi” di moltissimi calciatori è quasi una certezza. Nel mentre continuano ad agitarsi le acque in casa Turris, nonostante la classifica non lo permetta minimamente.