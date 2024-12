Turris, scampata la radiazione ma rischia il -1: c’entra un pagamento mancato di settembre

La Turris scampa la radiazione ma rischia un ulteriore -1 in classifica per un pagamento non effettuato

La Turris scampa la radiazione ma rischia un ulteriore -1 in classifica per un pagamento non effettuato (Foto Salvatore Varo)

Il 16 dicembre è fortunatamente passato in casa Turris. Grazie all’aiuto dei fratelli Colantonio, i corallini sono tornati a respirare, con l’arrivo dei stipendi dei calciatori e il pagamento di tutti i contributi richiesti dalla Lega Pro entro la scadenza di ieri. L’incubo radiazione è stato scongiurato, almeno per il momento. Secondo le ultime, però, la Turris subirà un’altra penalizzazione, stavolta di un punto, che si aggiunge ai cinque già precedentemente sottratti dalla FIGC.

Rischio -1 per la Turris, sarebbe il sesto punto stagionale sottratto dalla giustizia

La penalizzazione dovrebbe arrivare a causa del mancato pagamento dell’Irpef di settembre, che secondo quanto raccolto aveva anch’esso scadenza al 16 dicembre. La classifica è già molto complicata di suo: venerdì sera ci sarà una sfida difficilissima in terra pugliese contro il Monopoli.

In attesa dell’ufficialità della penalizzazione, che non sarà immediata, i corallini si vedono distanziare di un’altra lunghezza dal Messina (diciottesimo), che ieri è riuscito a saldare gli stipendi di tutti i suoi tesserati in extremis scampando il peggio. In fondo alla classifica invece rimane il Taranto, a tre punti, che però potrebbero diminuire visto che non sarebbero stati saldati i pagamenti di settembre e ottobre. Tra mancato closing e accuse a mezzo stampa tra Massimo Giove e i rappresentanti della Apex. In arrivo, dunque, un’altra pesantissima penalizzazione, che comprenderà anche la recidiva, per un handicap compreso tra i 6 e i 12 punti.